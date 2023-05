Biógrafo que não escreve uma biografia há 18 anos, praticante quadrissemanal de crónica, inimigo do new journalism e da literatice e, desde março, o “imortal” que ocupa a cadeira 13 na Academia Brasileira de Letras, Ruy Castro lança um manual sobre como escrever uma biografia: A Vida por Escrito – Ciência e Arte da Biografia (Tinta-da-China).

Lidas com atenção, de lápis em riste, talvez as extraordinárias biografias que escreveu – dedicadas a Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda – sejam imbatíveis enquanto manuais para o jovem biógrafo. Porém, todo o trabalho invisível, da escolha do biografado às entrevistas, da investigação à montagem da estrutura narrativa, é-nos agora mostrado com abundantes detalhes e exemplos recolhidos ao longo de mais de três décadas em que, além das biografias, Ruy Castro escreveu aquilo a que chama “livros de reconstituição histórica” e experimentou o romance, sem abandonar a sua vocação de homem da imprensa, do jornalista que continua a ser.

▲ A edição portuguesa de "A Vida por Escrito", de Ruy Castro, pela Tinta-da-China

