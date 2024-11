Saúde emite 5% dos gases com efeito de estufa. "É chocante que o maior desafio das próximas décadas nem entre na formação dos profissionais"

Em relação à poluição do ar, há dados sobre o que se passa em Portugal?

Estamos um pouco melhor do que outros países neste indicador, mas é muito desigual. Há áreas muito poluídas e outras pouco poluídas em Portugal. Mas o problema é que o ar do planeta é comum, não o podemos separar por países.

Que impacto pode ter a poluição (mas também as outras alterações a que assistimos no planeta, e que já referiu) na saúde humana? O aumento das doenças cardiovasculares, respiratórias e alérgicas, por exemplo, é uma consequência direta das mudanças do planeta?

Todas estas alterações vão fazer crescer as doenças cardio e cérebro vasculares, as doenças respiratórias crónicas, o cancro, as alergias, as doenças transmitidas por vetores (como a malária, a dengue, o zika), as zoonoses — que causam 100% das pandemias —, as doenças relacionadas com a qualidade da água e dos alimentos e as doenças mentais. Todas estas patologias vão ser impactadas pelas alterações ambientais e vão ter um efeito na longevidade a médio/longo prazo.

Há algum grupo de doenças com que esteja mais preocupado e cujo aumento seja mais expectável devido às alterações climáticas?

Aquelas que são mais impactadas são as doenças cardio e cérebro vasculares, como os enfartes do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, e também as doenças infecciosas.