Seguro sobe cotação do silêncio, faz testes na equipa e coloca Montenegro debaixo de olho. A primeira semana em Belém

‘Super Tuesday’. A cooperação estratégica e a influência prévia

A Super Tuesday (em português, Super Terça-feira) é uma expressão conhecida da política norte-americana pela influência que várias eleições primárias podem ter não só definir os dois principais candidatos como, no limite, quem é o futuro Presidente dos EUA. Agora, é o recém-eleito Presidente português, António José Seguro, a dar um novo sentido político às terças-feiras, alterando a data da reunião principal entre Belém e São Bento de quinta-feira para o segundo dia útil da semana.

A mudança para terça-feira, apurou o Observador, foi uma iniciativa de António José Seguro. O Presidente da República transmitiu ao primeiro-ministro que quer acompanhar o trabalho do Governo e esta é uma forma de poder ter conhecimento atempado dos conteúdos que vão ser levados dois dias depois ao Conselho de Ministros. Ainda que não queira interferir diretamente na governação, desta forma Seguro consegue exercer o seu magistério de influência sobre o Governo (ou no mínimo aconselhar) antes de as decisões serem tomadas e não perante factos consumados minutos ou poucas horas depois da resolução do Conselho de Ministros (como acontecia até aqui).

No dia em que a decisão foi tomada, na primeira reunião (que, seguindo a praxe anterior, foi à quinta-feira), Belém limitou-se a dizer aos jornalistas que a alteração da data aconteceu por “questões de agenda e organização do trabalho”.

Curiosamente, o conceito estrito de “cooperação estratégica” que Cavaco Silva tinha com José Sócrates foi recuperado. Cavaco e Passos tinham a chamada “cooperação ativa“, Costa e Marcelo chamaram-lhe afetuosamente “cooperação e solidaridade institucional“, Marcelo e Montenegro apenas “cooperação institucional”, mas agora Seguro e Montenegro — institucionalistas dos pés à cabeça — recuperaram o termo de “cooperação estratégica”.

As ameaças à cooperação. Os apoios ao interior afetado, o pacote laboral e Trump

Luís Montenegro e António José Seguro têm um histórico de confronto político, mas sem rancores, como o Observador escreveu. Há alinhamento, mas não cumplicidade e, muito menos, intimidade. É aquilo que em português-montenegrês, o primeiro-ministro chamou na última quinta-feira de “completa cordialidade“.

Apesar disso, há potenciais focos de conflito que a primeira semana do Presidente também ajudou a desvendar — ou até a confirmar. Desde logo, o novo Presidente da República optou por colocar pressão ao Executivo relativamente aos apoios para a região Centro exigindo: “Menos palavras, mais atos“. É verdade que Seguro o faz de uma forma moderada, mas já reiterou também que as primeiras Presidências abertas se vão realizar na Região Centro, em particular nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

A nota a antecipar este périplo não é tão lacónica como as restantes, já que o Presidente antecipa que vai “escutar as populações” e “testemunhar os impactos das intempéries”, mas também estará atendo às “necessidades de resposta“. Isto é, como já antes tinha revelado, que vai manter-se no terreno a garantir que os apoios estão a chegar.

O timing não é inocente. As Presidências foram marcadas para a semana de 6 de abril, logo após a as celebrações da Páscoa, segundo um segurista ouvido pelo Observador, também para “dar tempo ao Governo para se organizar”. Se com mais duas semanas ainda estiverem a faltar muitos apoios por parte do Governo central, Seguro poderá fazer uma avaliação mais incisiva (leia-se, crítica) do papel do Executivo de Luís Montenegro.

Além dos apoios às zonas afetadas, Seguro também aproveitou para pressionar um “acordo equilibrado” na legislação laboral. O Presidente pressiona o Executivo, mas ao mesmo tempo rejeita passar a certidão de óbito à reforma, apelando ao consenso. Seguro fez questão de mostrar que está em cima do assunto (“das informações que recolhi, nada está fechado”) e fez um apelo a todas as partes. Durante a campanha, Seguro deixou um aviso e uma garantia: o aviso foi que vetaria a versão até ali conhecida da lei, a segunda foi que deixaria passar caso a UGT entrasse no acordo. O dossier pode abrir a primeira brecha entre Belém e São Bento.

Há ainda potenciais desalinhamentos na Política Externa, onde o País tem tradição de sintonia entre os dois órgãos de soberania, com raras exceções (como Sampaio-Barroso sobre o Iraque). O ministro dos Negócios Estrangeiros foi recebido por António José Seguro ainda em Queluz, três dias antes da posse, o que demonstra que este é um tema prioritário para o Presidente. No primeiro discurso, António José Seguro não se pronunciou sobre a guerra no Irão e referiu-se de forma crítica, embora velada, à atuação dos EUA (também extensível à Rússia): “A força da lei foi substituída pela poder dos mais fortes”.

Paulo Rangel, que tem defendido a aliança atlântica — embora reitere que Portugal “não subscreve nem acompanha a operação no Irão –, desdramatizou, no programa Escala Global, da Renascença, um eventual desencontro de posições entre Belém em São Bento. Deixou, no entanto, um aviso: “Sempre houve posições do Presidente da República diferentes da posição do Governo, mas também são muito claras as esferas de competência de cada um. E a definição da política externa, obviamente, que é uma competência do Governo“.

A pressão (desafinada) que acabou por funcionar

O novo Presidente está apostado em ter uma vigilância apertada não só relativamente ao Governo, mas também ao Parlamento, como forma de credibilizar a política. Na mesma visita a Mourísia, criticou o facto de a comissão técnica independente dos incêndios ter sido constituída em janeiro e ainda não estar a funcionar. Foi particularmente duro ao dizer que esse é “um exemplo do que não pode acontecer no nosso país” e que é preciso mudar “a maneira como se faz política em Portugal”.

A crítica de Seguro terá errado o alvo já que a Assembleia da República já teria nomeado todos os seus membros. A falha seria, afinal, dos reitores de universidades e politécnicos. Essas instituições de ensino superior vieram depois dizer que a Assembleia só lhes tinha pedido os nomes dois dias úteis antes, tentando devolver a bola da culpa. No entanto, a pressão presidencial levou essas entidades a indicar os nomes. Depois de Seguro ter falado, a composição está agora completa e falta pouco para arrancar. O gabinete de Aguiar-Branco aguarda apenas uma parecer da primeira comissão e em breve marcará a primeira reunião. Mesmo que inicialmente tenha parecido uma intervenção desastrada, o efeito-Seguro acabou por resultar.