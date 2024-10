Simulações. Após avanços e recuos, quanto vão afinal os jovens poupar no IRS em 2025?

A consultora EY usa valores salariais diferentes e estima que um solteiro com um salário de 1.000 euros, ao cabo de 10 anos, pode poupar quase 4.000 euros.

[Clique na imagem para ver as imagens com os primeiros 5 anos do programa e os últimos 5 anos, com a poupança final total]

2 fotos

O mesmo contribuinte, solteiro, poderá teoricamente poupar 8.305 euros se beneficiar deste programa ao longo de 10 anos.

2 fotos

Num salário de 2.000 euros a poupança pode superar os 16.000 euros.

2 fotos

Os cálculos têm como pressuposto um jovem solteiro, sem dependentes, com 250 euros de despesas gerais e familiares. Estas simulações assumem os seguintes pressupostos:

O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.

Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.

Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais (“IAS”) em vigor para o ano de 2024, no valor de 509,26 euros.

O contribuinte tem apenas 250 euros de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.

As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado, as isenções estão limitadas a 55 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), o correspondente a cerca de 28 mil euros coletáveis anuais (o limite mínimo do sexto escalão do IRS). Esta é uma medida que tem um custo estimado de 525 milhões, o que, a confirmar-se, significará mais do que o dobro da medida como existe atualmente.