Street racer que matou condutor a 204km/h queria evitar prisão. Juiz Carlos Alexandre rejeitou recurso e confirmou pena de 4 anos e meio

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou esta semana o recurso de um street racer que embateu contra outro carro na CRIL e foi condenado em primeira instância a uma pena de quatro anos e meio de prisão efetiva pelos crimes de homicídio por negligência grosseira de um homem de 27 anos, além de condução perigosa agravada e omissão de auxílio agravado. “​​Só uma pena de prisão efetiva é adequada à situação concreta, que é extremamente reprovável”, escreve o juiz Carlos Alexandre no acórdão de 6 de novembro, a que o Observador teve acesso.

O caso é paradigmático porque, ao contrário do que tem sido habitual em processos em que são julgadas mortes no contexto de street racing — corridas ilegais com carros de alta cilindrada em estradas públicas —, o autor do homicídio acabou condenado a uma pena de prisão efetiva. “Não podemos deixar de sublinhar a extrema gravidade, a todos os títulos, da conduta do arguido, a justificar as penas parcelares acima fixadas, pelo que, tendo em consideração a gravidade global dos factos praticados, o modo de atuação do arguido e a sua personalidade, entende-se ser justa e adequada a pena única”, justificava a decisão da primeira instância, de outubro do ano passado.

Pena “excessiva, desproporcional e desajustada”, argumentou defesa do autor do acidente

A defesa do condutor considerava, no entanto, que a pena de prisão efetiva era “excessiva, desproporcional e desajustada às finalidades da punição” pelos crimes de homicídio, condução perigosa e omissão de auxílio. E, por isso, avançou com um recurso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na contestação à decisão do tribunal, o advogado que representa o street racer sustentava que, na altura da condenação, tinham passado já quase três anos sobre o acidente que provocou a morte de Rodrigo, um professor do ensino básico que regressava a casa depois de um jantar em família e de um encontro com um amigo. Rodrigo tinha saído de Campolide e conduzia em direção a Bucelas quando o seu carro foi abalroado por um condutor que circulava a 204km/h numa zona da CRIL em que a velocidade está limitada a 70km/h (os mais de 200km/h a que seguia o autor do acidente foram calculados pela investigação com base em imagens de videovigilância naquela zona de túneis).

“Os factos que integram a atividade delituosa foram praticados em 6 de março de 2021, tendo sobre essa data decorrido cerca de 2 anos e 8 meses (o que com o feito do presente recurso, irá passar os 3 anos), durante os quais o mesmo tem mantido uma boa conduta e tido como socialmente bem integrado, além de que o arrependimento demonstrado ao longo de todo o processo, mas também convictamente constatado pelo tribunal, são circunstâncias [que devem servir de] atenuante especial”, argumentava o advogado.

Em vez da condenação a quatro anos de prisão pelo crime de homicídio por negligência grosseira, a defesa considerava que a decisão só poderia ser “justa e adequada” se a pena de prisão não fosse além dos 2 anos e 6 meses, “um pouco superior a metade do máximo acima previsto, tendo em conta o elevado grau de ilicitude e a culpa que se apresentou bastante significativa e de se encontrar aquele socialmente integrado, mantendo uma boa conduta posterior à prática do crime”. Ou seja, defendia que o autor do homicídio não deveria cumprir pena de prisão efetiva.

Tribunal condenou a 4 anos e meio. Defesa queria, no máximo, 2 anos e 9 meses — sem prisão efetiva

Além de contestar a pena atribuída ao crime de homicídio, a defesa também considerava que a condenação a um ano de prisão pelo crime de omissão de auxílio agravado era “bastante elevada”.

As imagens de videovigilância, que também mostravam os minutos seguintes ao acidente, foram fundamentais para sustentar essa decisão do tribunal.