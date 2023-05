Chama-se SUA-Saúde e é o Sistema Universal de Acesso à Saúde proposto pela Iniciativa Liberal para alterar um sistema atual que “está em colapso” e que “já não serve os portugueses que sentem e sofrem, todos os dias, os impactos dos graves problemas que afetam o SNS”.

O documento com a proposta de lei de bases da saúde — a que o Observador teve acesso — pode sofrer alterações após ter sido apresentado e discutido no Conselho Nacional da IL, mas deve ver a luz do dia em breve, até porque Rui Rocha avançou no arranque da mais importante reunião entre convenções que a proposta será entregue nas próximas semanas na Assembleia da República.

A apresentação à porta fechada não deixou dúvidas sobre a relevância dada pelo partido ao tema, desde logo pela escolha de João Cotrim Figueiredo, ex-presidente da IL, para a dar a cara pelo novo modelo liberal para a saúde, ao lado da deputada Joana Cordeiro, responsável pela pasta no Parlamento. Um trunfo chamado à primeira linha do combate político que o partido quer travar em prol da saúde — e que sabe que será difícil, da esquerda aos privados.

