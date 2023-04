O Reino Unido enviou mais de 1200 militares para regatar diplomatas e planear a saída dos cidadãos que vivem no Sudão, Espanha coordenou uma operação para garantir a segurança da saída de cerca de 100 pessoas — incluindo uma portuguesa — de Cartum, a capital do Sudão. E, à exceção de um português que quis ficar, os restantes 21 já não estão no país. A Turquia, no entanto, adiou a sua missão devido aos bombardeamentos. Desde o dia 15 de abril que a tensão em Cartum tem escalado, com as Forças Armadas do Sudão, apoiadas pelo governo sudanês, de um lado e com as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) do outro. E, desde esse dia, os europeus começaram a desenhar as respetivas operações para resgatar os cidadãos que vivem naquele país, que está agora mergulhado num conflito e onde já morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 400 pessoas.

Um dos principais problemas para os países que pretendem garantir a segurança dos respetivos cidadãos é precisamente o aeroporto de Cartum, que está inoperacional e fez com que os países tivessem de desenhar diferentes planos de resgate. E nem todos optaram pela mesma solução — uns utilizaram os aeroportos situados nas proximidades, outros arriscaram as vias terrestres para chegar a países vizinhos, como o Egito.

Outra dificuldade foi a falta de segurança na hora da saída de Cartum, uma vez que as duas forças de combate tinham anunciado, na passada sexta-feira, um cessar-fogo durante três dias, mas a promessa não foi cumprida e continuaram os bombardeamentos. Por exemplo, segundo o Guardian, a Turquia definiu que os seus cidadãos saíssem de Cartum pelas estradas, mas uma explosão perto do local de passagem obrigou ao adiamento dos trabalhos de retirada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.