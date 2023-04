As Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido concordaram num cessar-fogo de 72 horas a partir da meia-noite desta segunda-feira (menos uma hora em Lisboa), 24 de abril. Antony Blinken fez o anúncio salientando uma “negociação intensa nas últimas 48 horas”.

O secretário de Estado dos EUA referiu que foi pedido às duas forças rivais uma “cessação permanente das hostilidades e ajuda humanitária”.

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2023