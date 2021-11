TAP. Respostas dadas por Portugal não convenceram ainda Bruxelas a aprovar ajuda

Isto apesar de algumas surpresas negativas face ao plano de negócios para este ano. Uma delas, já sinalizada pela presidente executiva Christine Ourmières-Widener, é a escalada do preço dos combustíveis , um dos principais custos da TAP, e outra é o desequilíbrio na retoma do principal mercado da empresa portuguesa — o Brasil. Os voos vêm cheios, mas vão relativamente vazios porque os europeus estão reticentes em viajar para um dos países mais castigados pela Covid-19.

No entanto, essa nova injeção está longe de resolver o problema de fundo do plano de reestruturação ao abrigo do qual estão previstos mais de três mil milhões de euros para a TAP, incluindo os 1.200 milhões de euros já entregues e gastos, e para o qual parece não se ver uma luz ao fundo do túnel.

Porque está a ser tão longo e complexo o processo da TAP

Para a demora e complexidade da negociação da TAP pesam vários fatores que distinguem este processo dos planos de ajuda dados por vários Estados-membros às suas companhias da bandeira, a começar pelo regime de resgate e reestruturação que os serviços comunitários insistiram em aplicar à companhia portuguesa porque as dificuldades financeiras são anteriores à Covid-19.

A complexidade das medidas, o grau de detalhe na informação apresentada pelo Estado-membro e a necessidade de verificar se as salvaguardas estabelecidas nas regras europeias são respeitadas podem levar ao arrastamento das negociações e destes processos. Mas no caso da TAP, o quadro ainda se complica por duas razões.

As orientações do regime europeu de resgate e reestruturação procuram evitar que os planos sejam predominantemente suportados pelo Estado, sem que existam contributos proporcionais da própria companhia e de novos investidores privados (ou que se pautem por regras de mercado). A finalidade é garantir a viabilidade de longo prazo da empresa sem necessidade adicional de apoios por parte do Estado e dar a confiança de que, uma vez a reestruturação concluída, a TAP possa competir pelos seus méritos com as outras empresas no mercado.

As explicações dadas pelo Executivo também não afastaram as reservas suscitadas em carta enviada pela DG Comp em julho sobre a viabilidade do plano apresentado por Portugal e sobre a rentabilidade do financiamento previsto. Nesta carta, os serviços da Comissão referiam que o contributo da própria TAP — o qual resulta dos cortes do plano de reestruturação — era de apenas 36% do total e sublinhavam a ausência de investimento ou financiamento privado, ao contrário do que sucede em planos de outras empresas de bandeira europeia.

A guerra pelos slots movida pela Ryanair

Mas é nos slots — que a versão inicial do plano de Lisboa queria manter — que Bruxelas mais carregava no tom, assinalando que a TAP controla uma posição forte no “altamente congestionado aeroporto de Lisboa” e que não era feito qualquer compromisso de que haveria uma efetiva redução de capacidade na retoma prevista após a reestruturação.

A redução dos slots atualmente detidos pela empresa portuguesa tem sido aliás uma exigência das companhias concorrentes, verbalizada sobretudo pela Ryanair que ainda no verão aumentou a pressão sobre a companhia portuguesa acusando a TAP de bloquear slots que não estaria a usar.

A companhia low-cost irlandesa tem movido uma guerra sem tréguas contra o plano português de financiar em mais de três mil milhões de euros a TAP que passa pelos tribunais — com uma vitória parcial — e pelos palcos das conferências de imprensa protagonizadas pelo presidente executivo Michael O’Leary. Apesar de a Ryanair ser a crítica mais pública deste processo, e de estar a levar a cabo uma guerra sem quartel no tribunal geral da União Europeia contra todas as ajudas — o Observador tem indicação de que outras companhias europeias se têm movimentado em Bruxelas para reclamar mais slots em Lisboa, um destino que estava em elevado crescimento antes da pandemia.

Feitas as contas, o processo de aprovação do plano da TAP nos corredores de Bruxelas dura há um ano e cinco meses e não parecer ter para já um fim à vista. E há já quem compare a TAP à Alitalia, cuja investigação aprofundada a ajudas de Estado dura há vários anos. É certo que a empresa portuguesa só recebeu o dinheiro que a Comissão Europeia autorizou, mas Itália marcou pontos em Bruxelas quando conseguiu garantir a separação da nova companhia aérea ITA da embrulhada Alitalia. Mas Itália, realçam algumas das fontes ouvidas, tem mais força do que Portugal e o à frente do Governo, um primeiro-ministro mais empenhado no dossiê e que se chama Mario Dragi.