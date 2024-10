Teresa Veiga: esquiva e incerta, como nos sonhos

Uma das formas possíveis de iniciar conversas ou exposições de ideias acerca de determinado livro de ficção consiste em discorrer sobre a vida da pessoa que o escreveu. Nos dias de hoje, essa prática tende a ser valorizada porque ajuda a dar resposta a grande parte das perguntas que os leitores costumam fazer ao virar de cada página. Essas perguntas anseiam esclarecer as semelhanças entre a experiência das personagens e a do seu autor, bem como o grau de legitimação que a segunda confere à descrição da primeira: se o escritor viveu ou sentiu alguma coisa, então talvez possa escrever melhor sobre personagens que vivem e sentem essa coisa. Este tipo de abordagem literária está na moda e acaba a valorizar tanto ou mais a vida do que a arte, e a promover, entre outras confusões, o casamento da palavra ‘auto’ com a palavra “ficção”.

Fora de moda parecem pelo contrário os escritores que impedem que se discorra sobre a sua vida, evitando coisas como entrevistas, declarações políticas, reels ou contas de instagram. Não sendo uma novidade na História da Literatura, privilegiar o anonimato da escrita é uma prática cada vez mais rara, e vai contra o espírito do tempo, as propensões do mercado editorial e as abordagens de leitura acima descritas. Neste contexto, os escritores anónimos são aparentemente movidos por duas crenças em vias de extinção: a de que devem ser julgados pelo que escrevem e não pelo que vivem, e a de que a arte, servindo ou não para imitar a vida, vale sempre mais do que ela. Parece ser este o caso da escritora que, desde 1981, assina livros com o nome Teresa Veiga.

Sobre a sua vida, pouco sabemos: um boato, entretanto desmentido, de que seria um homem; uma ou outra fotografia captada em eventos literários que visaram distingui-la e que não evidenciam nada para além do facto de aparentar ser, realmente, uma mulher; uma pequena nota biográfica que costuma acompanhar os seus livros e que a dão como nascida em Lisboa, licenciada em Direito e em Filologia Românica, professora, conservadora dos Registos e notária no Alentejo e no Algarve.

A ausência de exposição biográfica obriga o leitor que queira conversar ou expor uma ideia sobre Teresa Veiga a debruçar-se exclusivamente sobre a ficção. Quanto a isso, sabemos cada vez mais: entre 1981 e 2022, publicou nove livros, entre volumes de contos, novelas e romances. Ao longo desses anos, Teresa Veiga foi distinguida com vários prémios literários, entre eles o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco/APE (por três vezes), e sobre ela se estabeleceu a qualificação de “grande contista”, “a mais genial contista da literatura portuguesa contemporânea” ou “um dos nomes mais importantes da nossa ficção actual”. De Teresa Veiga importa, pois, conversar e expor ideias sobre o que vale a pena: a sua arte e, mais especificamente, a arte dos seus contos. A recente publicação de Vermelho Delicado é para isso um óptimo pretexto.