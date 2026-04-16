Tiago Barbosa Ribeiro sobre o Orçamento do Estado: "O PS não deve abdicar de nenhum sentido de voto"

Até porque já disse que com estas medidas não há forma de contar com o PS.

O PS não concorda com a extensão dos contratos a termo, com a possibilidade de um jovem ser contratado a termo só porque é jovem, com a possibilidade das empresas poderem despedir trabalhadores que têm nos seus quadros e contratar ao lado para as mesmas funções em outsourcing, não concordamos com a limitação à atividade sindical nas empresas, com várias medidas que estão em cima da mesa. Ao final de vários meses, o Governo mascarou uma ou outra e fez um processo de cosmética em algumas, mas não mexeu no núcleo essencial de medidas que têm só um sentido: desproteger, desregular e precarizar.

Há pouco já me disse que o PS não faz depender a votação desta reforma com base noutras organizações, no caso a UGT. Mas, se a UGT acabar por entrar no acordo de concertação social, isso também descansa o PS para discutir a reforma no Parlamento?

Devemos deixar espaço à concertação para chegar aos entendimentos que entendem. Não consigo fazer futurologia em função do que é que pode vir a ser um possível acordo, se é que vai existir e qual será o conteúdo concreto desse acordo.

Então, até onde é que o PS estaria disponível para pensar numa mudança à Lei do Trabalho?

Se estas medidas forem apresentadas como estão, o PS não concorda. Já dei vários exemplos. Estas medidas não respondem aos desafios de competitividade da economia portuguesa, não foram pedidas por entidades empresariais, são rejeitadas pelos parceiros sindicais e não existe, na nossa leitura e até de estudos de opinião que foram sendo publicados pelos meios de comunicação social, nenhum tipo de apoio por parte do país a esta legislação. O Governo está mesmo isolado nesta matéria. O Chega vai dizendo coisas diferentes, como é seu timbre. Vamos aguardar pela reunião de quinta-feira, da concertação social, e no seguimento do encontro cada partido terá que assumir as suas responsabilidades.

Capacidade do PS para o diálogo “deve ser reconhecida ao secretário geral e ao partido”

O PS teve recentemente um congresso. Que rumo de oposição é que sai de uma reunião magna que começa com José Luís Carneiro a dizer que “quem colhe ventos semeia tempestades” e depois acaba com total disponibilidade para o diálogo?

A disponibilidade para o diálogo tem existido. Isso deve ser reconhecido ao secretário-geral do PS e ao partido no seu todo, durante a legislatura. Aliás, o PS disponibilizou-se para entendimentos com o Governo em matérias estruturantes que foram plasmadas num conjunto de cartas ao primeiro-ministro e que, infelizmente, não tiveram resposta. Sempre que o Governo apresenta um conjunto de medidas em sede parlamentar o PS participa nesses debates e dá os seus contributos. O que o PS não faz é abdicar da sua matriz, valores e princípios. Continuaremos a fazer oposição, como temos feito, em sede parlamentar e o Governo, em nosso entendimento, faz mal ao longo de uma legislatura que se prevê difícil, com várias contingências internacionais, com um Governo sem uma estrutura parlamentar sólida, continua com este caminho errático que tem tido na Assembleia da República.

O PS não tem tido um caminho errático na oposição, na questão de ser mais assertivo ou menos?

Não parece, mas essa avaliação deve ser feita no seu devido tempo por parte dos eleitores. O PS, depois de um ciclo de governação que foi longo, neste momento reconstrói o seu espaço político a partir da oposição, que é sempre difícil e exigente, mas é um espaço em relação ao qual, ao longo dos últimos meses, os portugueses podem reconhecer a convicção, a garantia, a lealdade aos valores da Constituição, a defesa de um conjunto de propostas na área da habitação, da economia, da resposta à crise energética, à crise inflacionista, no domínio do trabalho, nas mais diferentes áreas. O PS tem vindo a fazer esse caminho na Assembleia da República, na sociedade e a seu tempo será julgado.

E com mérito de José Luís Carneiro em tentar integrar todas as sensibilidades do partido? Procurando envolver figuras ligadas a lideranças anteriores

Sim, isso é sempre um bom sinal. Os grandes partidos, pelo menos como o PS, são organizações plurais e com diferentes linhas de pensamento, mas convergem no essencial, que é, neste momento, o apoio à liderança de José Luís Carneiro, que foi recentemente relegitimada e acho que faz bem em procurar encontrar esses consensos nos órgãos dirigentes do PS, porque é assim que se constrói um partido mais forte para responder aos desafios que todos enfrentamos.

Orçamento do Estado: “O PS não faz depender as suas posições em função de haver ou não eleições”

O PS deve estar disponível para rejeitar Orçamentos do Estado ou essa é uma posição em não se deve colocar devido à necessidade de uma cura de oposição e também da estabilidade do país?

O PS não deve abdicar a priori de nenhum sentido de votação na Assembleia da República e de nenhuma posição que decida tomar, com o respaldo dos seus órgãos, no devido tempo. Estamos em meados de abril, o tema do Orçamento começou logo em janeiro, ainda não tinha entrado em vigor o novo e, por isso, agora devemos esperar pela apresentação do futuro Orçamento do Estado no seu devido tempo e depois tomarmos as decisões em torno do que vier a ser apresentado. O atual Presidente da República, em campanha eleitoral, já afastou a relação direta entre o chumbo de um Orçamento e a dissolução de uma Assembleia da República.

O que daria mais margem ao PS para poder recusar o Orçamento?

O PS não faz depender as suas posições em função de haver ou não eleições. Não é esse o nosso caminho e o PS deve avaliar o futuro Orçamento do Estado em função do conteúdo concreto. Já sabemos que não deve ser grande coisa, porque será um Orçamento feito por este Governo. Vamos ver qual é o conteúdo concreto, o contexto político que vivemos na altura, o contexto social e as respostas que o Governo dá e o que inclui ou não. Acrescento ainda que, várias matérias de discordância política com o PS foram retiradas do Orçamento do Estado e isso também ajudou ao diálogo na Assembleia da República mas, neste momento, não sabemos como é que o Governo se quer comportar, portanto, vamos aguardar. A bola está do lado de lá, não está do lado do PS.