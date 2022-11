Três aldeias portuguesas para entrar no espírito natalício

Faz parte do grupo de pessoas que não resiste a montar a Árvore de Natal assim que começa o mês de dezembro? Se sim, temos três sugestões de aldeias portuguesas que o ajudarão a entrar com ainda mais vigor no espírito natalício.

Estas três aldeias são, sem dúvida, um excelente destino durante todo o ano, mas no inverno, especialmente perto da época do Natal, ganham uma beleza e uma aura ainda mais especial. Aproveite um dos fins de semana que se aproximam ou as férias que já tem marcadas e, sozinho, com a sua cara metade, com amigos ou em família, parta à descoberta do verdadeiro espírito natalício português.

