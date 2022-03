Tudo mas mesmo tudo o que não pode perder na região de Leiria

Cheira a Natureza!

De praias cujas ondas banham incessantemente a sua areia dourada, a serras que escondem segredos fascinantes no seu interior, a Região de Leiria recebe quem a visita com intermináveis paisagens naturais de extraordinária beleza, que facilmente ficam guardadas na memória.

O Pinhal de Leiria, a Mata do Urso, a Serra do Sicó, a Serra da Lousã e o Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros são apenas algumas das manchas verdes que pintam o território da região. Percorrê-los a pé, através dos inúmeros trilhos pedestres existentes é a melhor forma de beber todos os benefícios que o ar puro e os sons da natureza lhe podem trazer. Se gosta de passadiços, venha até às Fragas de São Simão e percorra os 2 km, que ligam a Aldeia de Xisto ao altaneiro Miradouro das Fragas de São Simão, passando pela deslumbrante Praia Fluvial, tudo em Figueiró dos Vinhos. Pode ainda optar por um percurso circular na aldeia do Coentral, em Castanheira de Pera, ao som de uma sinfonia aquática interpretada pelas águas apressadas das ribeiras de Quelhas e de Pera.

Se, no entanto, preferir as duas rodas, sugerimos que junte ao seu roteiro a Ecopista da Estrada Atlântica. No total, são 62 km de percursos que atravessam vários concelhos da região de Leiria. A viagem será acompanhada pela brisa marítima e pelo ar puro e refrescante das matas e pinhais, a combinação ideal para uma experiência que ficará gravada na memória.

E se pensa que a beleza natural da Região de Leiria se limita apenas à superfície, engana-se. Em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós, encontra-se uma das sete Maravilhas Naturais de Portugal, as Grutas de Mira de Aire, escondidas a 100 metros de profundidade. Lá em baixo é recebido num mundo mágico subterrâneo, feito de cores, sons e formações rochosas surpreendentes, com milhares de anos.

Ainda no Parque Natural, aproveite para visitar uma formação natural impressionante conhecida por Fórnea, um anfiteatro natural com cerca de 1 km de diâmetro originado pelas erosões causadas pelas chuvas e águas nascentes. Envolvida por um cenário natural impressionante, a sua beleza acentua-se ainda mais durante a época das chuvas, altura em que se ali se formam algumas cascatas.

Caso visite a região com os mais pequenos, inclua no roteiro uma visita à tradicional aldeia da Pia do Urso, em São Mamede, onde ainda hoje vivem algumas famílias. Ali encontra um ecoparque sensorial, composto por um trilho pedestre repleto de estações interativas e lúdicas perfeitas para crianças, onde se encontram as formações geológicas conhecidas por “pias” onde os ursos iam beber água.

Por falar em água, quando o calor aperta o que não falta são águas cristalinas para mergulhar. Seja na água salgada de praias como a Praia de Pedrógão – encaixada entre o verde do pinhal e o Atlântico, no concelho de Leiria, e a Praia de São Pedro de Moel – uma histórica estância balnear na Marinha Grande, ou nas águas doces de praias fluviais como a Praia da Rocas, em Castanheira de Pera – famosa pelas suas ondas, e a Praia Fluvial do Cabril, localizada na Barragem do Cabril, onde, para além de mergulhos refrescantes, poderá ainda passear de barco, pescar, ou até acampar entre os pinheiros bravos, eucaliptos, acácias e oliveiras que a decoram.

Não deixe de provar…

Das maravilhas naturais e históricas, passamos para as maravilhas gastronómicas locais. Entre o mar e a serra encontra-se uma gastronomia variada, representativa da própria diversidade da região de Leiria. O marisco e o peixe do mar e rio juntam-se à carne e legumes da serra e campo e a alguns dos melhores exemplos de doçaria regional portuguesa.

A lista dos pratos tradicionais mais icónicos da região é encabeçada pelo Arroz de Marisco do restaurante Solemar (também conhecido por “Coelho”), na Praia da Vieira. Se sempre teve curiosidade em provar uma das Sete Maravilhas da Gastronomia de Portugal, esta é a sua oportunidade. A lista continua com algumas iguarias perfeitas para os mais audazes: Bucho, Cabrito, Morcela de Arroz de Leiria e Sopa de Vidreiro – o prato típico “oficial” da Capital do Vidro. E para acompanhar, uma seleção de vinhos da Batalha, que graças a uma combinação de solo argiloso com pouco calcário e a ação de ventos atlânticos, lhes confere um caráter fresco.

Em Alvaiázere e Ansião, o chícharo, uma leguminosa extremamente nutritiva, de aspeto algo semelhante ao tremoço, é rei. Migas de chícharo ou chícharos com couve miúda e batata à rodela são alguns dos pratos que preenchem as ementas dos restaurantes locais. E para sobremesa? Queijadas, tarte, bombons e até pastel de nata de chícharo.

Para as bocas mais doces, não há como resistir às maravilhas da doçaria conventual que aqui marca forte presença sob a forma das famosas Brisas do Lis, da cidade de Leiria. O pão de ló, de Figueiró dos Vinhos, os biscoitos do Louriçal, os Bolos de Pinhão, da Marinha Grande, os Pastéis de Mós, de Porto de Mós e o Mel de Urze, de Castanheira de Pera representam igualmente alguns dos melhores exemplos da oferta doce da região.

Com tanto por onde escolher, tudo o que lhe resta fazer é marcar no calendário a sua próxima escapadinha na região de Leiria. Pronto para umas férias de sonho aqui mesmo em Portugal?