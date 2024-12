"Tudo o que Mário Soares fez na política decorreu da cultura": um Presidente em visita guiada em Serralves

“Tudo o que Mário Soares fez na política, desde a resistência à ditadura, nos combates da democracia e nos altos cargos públicos que ocupou, decorreu da cultura, de uma atitude forte e funda”, começa por afirmar José Manuel Santos, enquanto pausa na divisão principal, a sala de jantar. De olhos postos nos quadros de Júlio Pomar e Nadir Afonso, fala das histórias que constam na correspondência dos amigos de longa data e aponta novamente para o centro da sala: é lá que se encontra o tal retrato presidencial. Ainda com a sua proteção plástica estendida, as cores que ressaltam a silhueta do político não passam despercebidas.

A exposição começa com um núcleo forte do artista Júlio Pomar, o que é simbólico, tal como explica o curador. “Estamos a salientar uma amizade muito forte, de solidariedade política, o que acontece também com Maria Helena Vieira da Silva “embora de maneira diferente”. Por essa razão, numa parede branca, coberta com diferentes obras de arte da artista plástica, é impossível ignorar o azulejo pintado à mão, onde se lê “Mário e Maria” em tons de azul, que chega a representar o conforto, a intimidade e a proximidade de uma longa vida de amizade não só entre Vieira da Silva e Mária Soares como também da sua mulher, Maria Barroso. Quantas Marias ali se concentram, senão um ínfimo cultural de nome Maria? De pequena dimensão e com uma caligrafia cuidada, o presente de Maria Helena Vieira da Silva “representa o grande apoio que o Dr. Soares lhe deu na sua chegada a Portugal.

A passagem do século XIX para o século XX é subtil e também por isso foi necessária uma disposição diferenciada entre estantes de livros e telas que dialogam em cada uma das destas salas. Ouve-se um dos trabalhadores, carpinteiros, a trautear umas palavras e a cantarolar um som que se aproximava à música de José Afonso, O que faz falta. Ali, a “malta” estava “animada”. Talvez por isso, tal como José Manuel dos Santos destaca surpreendido, desde o segurança do Museu aos trabalhadores que mesmo com gente nova no espaço trabalhavam contra o relógio “mostravam um interesse enorme pela exposição e sempre que viam algo com que se identificavam ou conheciam ficavam contentes”.

Há uma reaproximação de uma face de Portugal que pouco existe atualmente? Para o curador há cada vez menos políticos com um conhecimento e interesse cultural capaz de representar as necessidades e políticas da Cultura em Portugal. Coisa que ressalva ser diferente da governação de Mário Soares.