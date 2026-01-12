Um almirante na pele de candidato. O Action Man, os fãs platina e o "up yours" de Churchill

Henrique Gouveia e Melo é desajeitado nos cânticos, não tem ritmo quando bate num bombo, muitas vezes não espera pelos notáveis que o acompanham na arruada e segue à bolina pela estrada fora. Sem experiência em arruadas, o almirante tinha tudo para ser um desastre na rua. Mas não é. Apesar de seguir sempre direito que nem um fuso, dá beijos, abraços, especializou-se em small talk com eleitores e desvia-se de armadilhas que poderiam comprometer a estratégia. De zero a Marcelo, o candidato tem jeito para o povo.

O cenário tem sido facilitado pelo facto de o almirante não ter tido praticamente rejeição nas ruas e de gozar de um grande sucesso junto de dois grupos: os idosos e os militares (principalmente antigos combatentes). Começando já pela exceção, na Feira de Matosinhos ouviu um comerciante a dizer: “Gosto de si, mas não gostei quando se comparou ao Mário Soares”. Na Rua Direita, em Viseu, um eleitor começou a gritar “Chega” achando que era uma comitiva partidária, mas logo retificou: “Ah, é este, o almirante. Este é que havia de ir lá para Presidente e o André [Ventura] para o Governo”.

De longe, o assunto pelo qual Gouveia e Melo é mais abordado nas ruas é por ter liderado o processo de vacinação. A abordagem é, por vezes, uma veneração messiânica. “Obrigado por nos ter salvado”. “Este homem deu a cara por nós”. “Ali vai o homem que nos libertou”. Tudo frases de potenciais eleitores, todos de cabelos brancos. Eduardo Ribeiro, vendedor no mercado de Vila Real, quis dizê-lo para os microfones: “Se fizer na Presidência o que fez na pandemia, o País anda para a frente. Eu tenho uma filha que é médica e os médicos sabem bem o que este homem fez”.

Apesar de evitar o confronto com André Ventura, Gouveia e Melo lida com bastantes feirantes de etnia cigana. Em Matosinhos, foi abordado por uma cigana que lhe agarrou pelos braços de frente e perguntou: “Eu sou portuguesa?” O candidato respondeu de imediato: “Somos todos portugueses”. Quando a situação pode levar a leituras políticas, tenta desviar-se.

A provocações dos jornalistas sobre se vira à esquerda ou à direita, não se compromete e diz: “Vou sempre ao centro”. E depois, apoiando-se num ombro de uma jornalista, vai alternando ao pé-coxinho, dizendo: “Uma vez com a perna esquerda, outra com a perna direita”. Também na feira de Espinho, desabafou que era um “dia difícil”. Questionado se era por estar em Espinho, atirou: “Com essas perguntas vocês estão a ver se me metem manteiga com uma casca de banana por cima”.

Quando faz sugestões políticas nas conversas é quase sempre involuntário. Um dos temas que tem mais conversado na rua com as pessoas são as sondagens. Um sénior que o abordou no centro de Viana do Castelo disse-lhe: “Tenho as minhas próprias sondagens e o senhor almirante vai ganhar”. Aí, sem qualquer pretensão de fazer um paralelismo com o 28 de setembro de 1974, disse: “Há uma maioria silenciosa que se vai manifestar no dia 18.”