Um candidato "apático", outro que "só tem altura". Em Gaia, o regressado Menezes e o estreante Correia lutam por dois legados

“Onde é que está a minha mulher? Eu quero a minha mulher”. Desejo cumprido: Ana Caetano Menezes, mulher de Luís Filipe Menezes, aparece ao seu lado, o braço esquerdo de um entrelaça-se ao braço direito do outro e o ex-autarca já pode começar a missão matinal de percorrer a feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia. Menezes ainda aceita que um elemento da equipa lhe dê um jeito ao cabelo e opina sobre as compras que a mulher vai fazendo nas bancas (bacalhau, queijo, banana, castanhas), mas assim que entra no recinto o seu foco é total: na próxima hora passará o tempo, ou não fosse um profissional de campanha, a percorrer a feira em passo rápido mas sem deixar uma feirante por beijar, traçando o espaço em movimentos diagonais para chegar a todos, agarrando com força os braços de quem o interpela.

Nesta manhã de quarta-feira, o antigo autarca de Gaia, candidato regressado ao fim de doze anos, tem razões para fazer um sorriso confiante a quem passa: a última sondagem publicada sobre a corrida no concelho atribuía-lhe oito pontos de vantagem sobre o principal adversário, o socialista João Paulo Correia, e se a feira de Carvalhos for um barómetro fiável a confiança de Menezes sairá reforçada. Na equipa fazem-se contas e especula-se que poderá mesmo vir a ser um dos autarcas mais votados no PSD — até por se encontrar no terceiro mais populoso do país, depois de Lisboa e Sintra. É claro que ter governado a autarquia durante doze anos tem os seus riscos em termos de popularidade e desgaste, mas ou a manhã é de sorte ou a memória que ficou de Menezes é sobretudo positiva.

Ao Observador, o candidato que muitos dos feirantes tratam por “o presidente” confessa até ter ficado “surpreendido” com a receção que tem nas ruas, prova da “confiança” que o eleitorado gaiense continua a ter em si e nas suas propostas — “é uma adesão espetacular, o povo é tudo menos estúpido“. Feira fora, Menezes agarra-se a quem vê à frente, distribui beijos, fala ao ouvido de feirantes e clientes, trilha caminho como quem conhece bem o terreno. Normalmente seria raro ouvir-se que “voltar ao passado” é um objetivo positivo, mas é isso que grita uma das vendedoras: quer voltar ao passado de Menezes.

Quem vai recordando os problemas desse passado é a candidatura do PS, que lembra a dívida superior a 300 milhões de euros que Menezes deixou quando saiu da câmara — por limitação de mandatos e para se candidatar à autarquia do Porto, corrida que perdeu contra Rui Moreira — e fala, por isso, numa “gestão desastrosa” e num ponto de partida “tenebroso” com que o PS teve de lidar quando chegou ao município, em 2013. O tema tem dominado boa parte da campanha e a equipa de Menezes vai frisando que boa parte dessa dívida traduziu-se em investimentos úteis, que hoje marcam a cidade, da reabilitação da frente ribeirinha à construção de bairros sociais.

Mas Menezes vai mais longe na resposta, falando ao Observador numa “narrativa” contra si “montada pelo anterior executivo, o que até podia dar em processo judicial”, denunciada até por antigos colaboradores do PS na câmara “muito credíveis”. É o caso do antigo adjunto (de 2013 a 2016) do atual presidente da câmara, Bruno Santos, que nas redes sociais escreveu um texto em que garantia ter acompanhado “muito de perto a estratégia comunicacional” do primeiro mandato de Eduardo Vítor Rodrigues na autarquia: ” Acompanhei diretamente o processo de consolidação estratégica e promoção de uma narrativa centrada na ideia de “falência financeira” da autarquia e de uma “dívida colossal” herdada dos mandatos anteriores de Luís Filipe Menezes, que agora se candidata de novo à presidência da Câmara”.

Segundo o ex-adjunto, o executivo socialista teria então desenhado “planos comunicacionais”, selecionando “números isolados, retirados do contexto flobal das contas municipais”, e interpretando de forma “enviesada” os relatórios financeiros, num discurso “com que se pretendia simultaneamente censurar o passado – os mandatos de Luís Filipe Menezes – e justificar a falta de iniciativa e capacidade criadora do presente”. “As estatísticas foram moldadas e disseminadas para transmitir um falso cenário de colapso, quando a realidade era bem mais complexa e longe de corresponder a essa representação distorcida, manipulada e notoriamente instrumental”, escreveu.

“Havia, na equipa dirigente montada pelo PS Gaia, quem considerasse impossível um desempenho político equivalente, ou sequer parecido, com o que Luís Filipe Menezes tivera nos seus mandatos. Era necessário, portanto, fabricar um cenário fantasioso de dificuldades inultrapassáveis, herdadas do “despesismo” e do “desperdício” anteriores, ameaças de “falência”, projecções catastrofistas que pudessem posteriormente justificar um fantasioso milagre de rigor orçamental e de recuperação financeira – as famigeradas “contas no verde”. Tratou-se, na verdade, de uma gigantesca e caríssima operação de marketing político“.

Importa recordar que Bruno Santos saiu a mal da câmara, depois de se desentender com o presidente, que lhe dedicou um texto nas redes sociais em que o acusava de “culambismo” [sic], de ser “mal formado” e estar num lugar importante “por efeito de escolhas mal feitas (mea culpa)”, de ser vigarista e corrupto. O autarca chegou a ser acusado de difamação por causa dessas publicações, mas foi absolvido pelo Tribunal da Relação.