Uma casa secular, vinhas centenárias e um negócio de família: como a história dos vinhos do Monte da Penha começou na Tapada do Chaves

Com 130 hectares, a primeira ideia de Francisco foi fazer daquela que é hoje a propriedade do Monte da Penha, e, consequentemente, a sua casa, um agroturismo ligado ao vinho, com “uma pousada com 10 ou 20 quartos”. “Era de tal modo um processo burocrático que desisti. ‘Acabou-se. Fica para mim'”, decidiu. Com uma casa para recebê-lo de cada vez que viajava até Portugal, Francisco Fino decidiu, mesmo assim, rentabilizar aquela propriedade: depois de recuperar o solar — “está idêntico, mais coisa menos coisa”—, e mobilá-lo com peças compradas especialmente no Reino Unido para encaixarem nos sítios certos destas tantas divisões, começou a plantar novas vinhas para aumentar a produção.

Quando começaram a dar frutos, passaram a contribuir para o vinho que era feito no Tapada do Chaves: “Foi o melhor vinho português do Instituto da Vinha e do Vinho na altura”. Enquanto o pai se desdobrava entre as vinhas, a adega e o negócio do têxtil que também tinha em Portugal, os três filhos aproveitavam por cá os quatro meses das férias de verão. “Esta casa estava sempre cheia”, lembra. Já em cima, no primeiro andar à esquerda, um iluminado quarto com as mesmas dimensões da sala de baixo servia de atelier para Verónica, que pintava em aguarela todo um mundo de espécies botânicas que cresciam por aquele monte com vista para Portalegre. “A minha mulher era a minha coluna dorsal. Eu sem ela não conseguia aos 34 anos fazer uma coisa destas sozinho. Tinha de ter um braço direito”, recorda a mulher, que morreu há 10 anos, depois de uma viagem ao sudeste asiático.

Francisco tornava-se assim gerente do Tapada do Chaves, herdando o negócio diretamente das mãos da mãe. Foi nos anos 1960 que Gertrudes começou a ajudar o pai nos vinhos, tendo tomado conta mais tarde, desenvolvendo a sua comercialização e fazendo com que o Tapada do Chaves passasse de uma produção familiar a ser vendido à mesa dos melhores restaurantes de Lisboa. Atualmente, os palpites que dá quanto aos vinhos que o Monte da Penha produz vão sendo cada vez menos, mas continua a prová-los: “Dou-lhe dois ou três, abana a cabeça e diz qual gosta mais”, explica Francisco. Porque é que, dos três irmãos, foi o único a seguir esta vida? “Porque o vinho era comigo. A minha irmã fazia outras coisas, andava sempre com o meu pai, e o meu irmão também, andava com o meu pai a tratar de ajudar nos têxteis. Mas quem é engenheiro têxtil sou eu. Pois o engenheiro têxtil acaba a fazer vinhos.”

O cenário mudou quando, depois de se reformar dos negócios dos têxteis, o pai de Francisco se “meteu no negócio do vinho da mãe”, tal como a irmã. Sem gostarem da mudança, contrataram dois grandes nomes do enoturismo em Portugal, que também não deram certo: “A partir de 1988, afastámo-nos os dois um pouco e em 1992 ou 1993 fui eu que comecei a fazer as misturas”, explica, referindo-se ao próprio e à mãe. A vinda definitiva para Portugal deu-se pouco depois quando, em 1994, Francisco vendeu a fábrica de têxteis no Reino Unido e rumou a casa, junto de Verónica, para se dedicarem ao vinho.

Os filhos, Inês, Rita e Chico, hoje com 50, 49 e 45 anos, respetivamente, ficaram por lá, tendo a filha do meio regressado a Portugal mais tarde para ajudar o pai com o negócio. “Foi só a Rita que seguiu os passos do meu pai”, explica Inês, acrescentando que, depois de ter trabalhado 20 anos no Monte da Penha, a irmã não está completamente fora do cenário: “Ainda faz consultoria para a empresa”. A história desta família ligada ao vinho vai assim mantendo-se viva de geração em geração. Foi isso que Francisco quis retratar com o lançamento dos vinhos Monte da Penha Gerações Tinto 2004 e Monte da Penha Gerações Reserva Tinto 2011. “O rótulo retrata as gerações com o meu avô, a minha mãe e eu em perfil”, explica, afirmando que “agora tenho de fazer mais uma homenagem” e acrescentar o perfil de Rita.