Usar o MBWay ou o (novo) SPIN para transferir dinheiro. O que distingue os dois serviços

O SPIN, em contraste, não terá limites que não aqueles que são definidos de forma individual pelos bancos, para cada cliente. Ou seja, é comum os bancos terem limites que obrigam, por exemplo, a que alguém que queira fazer uma transferência de 5.000 ou 10.000 euros tenha de contactar previamente o banco, para garantir que a transferência é realizada em segurança.

Com o SPIN, que não é mais do que as transferências habituais um pouco mais facilitadas (por se prescindir do IBAN), os limites que existem irão variar de banco para banco e de cliente para cliente, mas não se alteram.

Outra possibilidade que o SPIN traz, referiu o Banco de Portugal, é a possibilidade de fazer transferências para empresas (e não apenas para particulares) usando o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC). Também aí o serviço permite obter previamente uma informação sobre o nome do destinatário, para garantir que não se transfere o dinheiro para a empresa errada.

SPIN poderá não ter notificação (imediata) para quem recebe o dinheiro

Cada pessoa terá de autorizar que o seu número de telemóvel passe a estar associado a uma conta bancária onde pode receber dinheiro de outras pessoas. Isso significa que, quando cada banco implementar esta solução, irá aparecer uma mensagem no site do banco (ou na app) em que se pergunta ao cliente se autoriza que se associe essa conta a um dado número de telemóvel.

Várias pessoas podem associar a mesma conta a vários números de telemóvel (o que é útil, por exemplo, nas contas conjuntas de casais). Porém, cada número de telemóvel só poderá estar associado a uma conta, o que significa que se aceitar a associação de uma conta a um número de telemóvel e, depois, aceitar noutra conta a associação do mesmo número, a última associação irá substituir a primeira.

De resto, explicou Hélder Rosalino, usar o serviço SPIN não necessita de qualquer adesão – ou app própria (como é o caso da app do MBWay). Em termos simples, para que alguém possa receber dinheiro através do SPIN é preciso fazer adesão (porque envolve associar número de telemóvel a conta), mas para transferir dinheiro para alguém usando este serviço não é preciso fazer qualquer adesão.

Porém, é aqui que poderá estar uma limitação do serviço SPIN, em comparação com o MBWay, e que está ligada com a diferença entre transferências ditas normais e as transferências imediatas. Pelas primeiras os bancos não podem cobrar comissões mas, tipicamente, o dinheiro transferido só chega à conta do destinatário no dia seguinte. Por outro lado, a maioria dos bancos ainda cobra comissões nas transferências imediatas – que, regra geral, rondam os 1,5 euros.

Hélder Rosalino indicou que as transferências imediatas vão “tornar-se o novo normal”, a partir do início do próximo ano, porque os bancos vão passar a estar proibidos de cobrar mais pelas transferências imediatas do que cobram pelas transferências normais.

Até que essa mudança surja, porém, a generalidade das pessoas que querem transferir pequenos valores vão continuar a preferir as transferências normais (que demoram um dia) em detrimento das transferências imediatas (que ainda são cobradas). Assim, os valores transferidos vão chegar apenas no dia seguinte e quem recebe o dinheiro pode não ter uma garantia imediata de que o valor foi, mesmo, transferido.

Se este fator não será um grande impedimento entre pessoas que se conhecem e confiam uma na outra, noutros casos pode ser uma limitação. Por exemplo, alguém que vende algum artigo usado a um desconhecido, e receba o dinheiro por MBWay, poderá estar habituado a confirmar, no seu próprio telemóvel, que o dinheiro já entrou na sua conta. Com o SPIN, a menos que quem envia o dinheiro opte pelas transferências imediatas (e pague a comissão que, para já, ainda está associada), quem recebe o dinheiro poderá não ter uma forma tão simples de garantir que realmente irá receber o dinheiro.

Esta “pecha” poderá ser menos importante a partir do próximo ano, com as transferências imediatas gratuitas, mas para já poderá ser um obstáculo a uma adoção mais generalizada do SPIN. Questionado pelo Observador na conferência de imprensa, Hélder Rosalino explicou que caberá aos bancos criarem soluções para que possa haver notificações imediatas no telemóvel de quem recebe o dinheiro, já que o Banco de Portugal “não pode ir tão longe” quanto ao ponto de levar os bancos a criarem essas funcionalidades.