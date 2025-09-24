"Vaidoso", uma referência na Cirurgia Plástica, com carros de luxo. Quem é Horácio Costa, ministro-sombra da Saúde do Chega

A interna entra numa sala onde já se encontra uma dúzia de colegas, sentados à secretária. Mas a médica não se dirige a eles. Ao centro da sala, à sua espera, está Horácio Costa. O diretor do serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Gaia veste um fato de templário — o manto branco, a cruz vermelha da Ordem dos Templários por cima e, a cobrir a cabeça, uma touca de cota de malha. Nas mãos, a réplica de uma espada, que usa para benzer a interna vinda da Turquia, já ajoelhada à sua frente. Noutros momentos, a cena repete-se com Horácio Costa vestido de Obélix. Descrito como “excêntrico” por alguns colegas, o homem que André Ventura agora chamou para a exigente pasta da Saúde do seu governo-sombra é também apontado como uma referência na área da Cirurgia Plástica.

Aos 71 anos, o médico, especialista na área da Cirurgia Plástica, continua a trabalhar no Hospital de Gaia, sendo também diretor clínico do Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto. Ao Observador, fonte próxima de Horácio Costa descreve o médico como “excêntrico” e desconhecedor do SNS como um todo, embora o considere “tecnicamente muito bem preparado” na área em que se especializou e onde sempre exerceu Medicina. Outros dois médicos, que trabalharam diretamente com Horácio Costa, destacam também a sua elevada competência técnica, admitindo que sempre adotou uma postura “fora da caixa”, defendendo “ideias fortes”.

Horácio Costa concluiu o internato na especialidade de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva em 1990, quando lhe foi atribuído o grau de especialista por parte da Ordem dos Médicos. Cinco anos depois, concluiu a especialidade em Cirurgia Maxilofacial, a área onde optou por se especializar e em que foi recolhendo prestígio junto dos pares, mesmo a nível europeu.

Por essa altura, em 1995, tornou-se médico no serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Gaia. O mesmo hospital em que, em 1999, por sua iniciativa, foi fundado o serviço de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Maxilofacial, tornando-se o hospital uma referência nesta área na região norte do país. “Tecnicamente, é muito bom, e no início dos anos 2000 a maioria dos hospitais do Norte não tinha esta especialidade”, diz fonte próxima de Horácio Costa, realçando que o cirurgião foi um dos “maiores dinamizadores da aproximação do hospital à Academia”. Ao longo dos anos em que foi diretor de serviço, o médico sempre defendeu a inclusão do ensino universitário na esfera do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (atualmente Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho), o que acabou por aconteceu há cerca de dois anos.