"Velho, vai-te embora!" Como o Cazaquistão derrubou Nazarbayev em três dias e entra agora numa "nova era de instabilidade"

Tudo começou na cidade de Zhanaozen, a mais de 2.500 quilómetros da capital. Foi ali, naquela cidade cuja paisagem de deserto, dominada pelos campos petrolíferos e onde quase não há árvores, que os primeiros manifestantes saíram à rua no passado dia 2 de janeiro, enfrentando as temperaturas de 5 graus. Estavam revoltados com a subida dos preços dos combustíveis — logo ali, numa das cidades mais caras do Cazaquistão.

On 2 January 2022, in the city of#Zhanaozen a protest took place against gas price hike.Zhanaozen is home for #Kazakhstan’s large oil & gas producers. The protest continued throughout the day, with an increasing number of protesters. Internet & mobile services have been blocked. pic.twitter.com/7NF3o4csBw — Bota Jardemalie ???????????????????????? (@jardemalie) January 2, 2022

Três dias depois, esse gesto tinha redundado nas maiores manifestações de sempre desde que o país é independente (1991) e no afastamento do seu líder de há 31 anos, Nursultan Nazarbayev (que deixara a presidência do país há dois anos, mantendo-se presidente do Conselho de Segurança). Três dias depois, os motins e a violência já tinham varrido a cidade de Almaty e o país já tinha pedido o apoio das tropas dos países vizinhos da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), cujo maior contingente é da Rússia. Três dias depois, o Cazaquistão está virado do avesso. Como é que tudo aconteceu? E o que significa esta revolução?

O que aconteceu nos últimos três dias no Cazaquistão?

Tudo começou, portanto, em Zhanaozen. Mas rapidamente várias outras cidades da zona ocidental do país registaram manifestações em solidariedade com a causa ali defendida, como Aktau e Aktobe. No dia 3, já havia manifestações no norte do país, em Uralsk, e no sul, em Shymkent. No dia 4, as manifestações irromperam em Almaty, a maior cidade do país, e noutros centros urbanos como a capital Nur-Sultan, Karaganda e Taraz.

“Estas são as maiores manifestações de sempre dos últimos 35 anos no país”, resume ao Observador, sem margem para dúvidas, Luca Anceschi, professor de Estudos Euroasiáticos na Universidade de Glasgow e autor de Analysing Kazakhstan’s Foreign Policy: Regime Neo-Eurasianism in the Nazarbayev Era (sem edição em português).