Ventura já procura agregar direita para conquistar Belém

O afastar do papão e o modo campanha ativado

Com taxas de rejeição altas e a tal necessidade de agregar, André Ventura aproveitou o discurso da noite eleitoral para tentar afastar papões, ainda que tenha deixado escapar o discurso moderado da primeira volta. “Há uma escolha segura, não Seguro, em relação à segunda volta”, prometeu Ventura, pedindo aos portugueses que “não tenham medo da mudança”.

Para isso, o presidente do Chega recordou as últimas eleições legislativas — que lhe permitiram ser declarado líder da oposição — para dizer que houve um “enorme abalo político” e sugerindo que não houve regressão: “Melhorámos desde então. Não fizemos tudo. Mas na imigração, nos impostos, na nacionalidade, demos passos. O que eu vos quero pedir agora a todos é que confiem em mim.”

Para Ventura, trata-se de um “país profundo que não quer voltar atrás” e tentou chegar um pouco a todo o lado ao referir “os jovens que saíram do país e querem regressar”, os “empresários sufocados pela corrupção, pelos impostos, pela degradação” e aos que “querem um país cristão — porque António José Seguro não quer”. Mas também sublinhou que Seguro vai fazer o país “voltar para trás imigração”, “vai permitir que as portas continuem totalmente abertas” e que “quem “vêm para cá não tenha que cumprir regras”.

Já com o modo de campanha ativado, André Ventura quis esclarecer que, consigo a Presidente da República, “os imigrantes que vêm para Portugal e as minorias que cá estão vão ter que cumprir a lei”. “Este candidato socialista, que disputará connosco as eleições, defende tudo ao contrário do que defendemos. Quer mais impostos para distribuir mais subsídios, quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, quer mais imigração descontrolada, quer menos segurança e mais descontrolo na nossa justiça, não fosse o PS talvez o maior responsável moral do país pelo estado da corrupção e pelo estado de degradação em que o país está.”

Pelo caminho, deixou várias palavras aos emigrantes — que na campanha disse que podiam dar-lhe a vitória numa segunda volta — para voltar a defender que houve uma “tentativa do sistema não lhes permitir votar”. Realçando os emigrantes foram “traídos” pelo país, Ventura referiu que sejam precisos “mais do que nunca”. “Talvez precisemos mesmo que saiam todos [para ir votar], mas mesmo todos, para conseguirmos convencer o país de que não podemos voltar atrás. António José Seguro representará o regresso da tralha de José Sócrates a Portugal.”

Perante uma sala cheia de apoiantes que cantaram “Portugal é nosso e há-de ser, Portugal é nosso até morrer” após críticas aos apoios a imigrantes, André Ventura disse que o 25 de Abril trouxe “avanços, retrocessos e erros” porque “deixou muita gente para trás”, numa nova referência aos “abandonados do Ultramar” e aos “ex-combatentes abandonados à sua sorte”. “Como é que alguém que chega a Portugal tem subsídios de mil euros e [ele] recebe 80 depois de ter dado a minha vida pelas Forças Armadas portuguesas”, questiona, concluindo que se trata de uma “vergonha” e prometendo que consigo serão “primeiro os portugueses”.

Ainda perante as conclusões da “imprensa estrangeira” que diz que “o fascismo e a extrema-direita está a vencer em Portugal”, André Ventura garantiu que se chegar a Belém “Portugal continuará a ser o país amistoso e amoroso que sempre foi”, mas nunca deixará que seja “humilhado por qualquer chefe de Estado estrangeiro ou por qualquer país estrangeiro” — numa referência às críticas que fez a Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de conhecer os resultados, André Ventura falou “democraticamente” com Luís Marques Mendes, João Cotrim Figueiredo e António José Seguro, mas assegurou que irá “lutar por cada milímetro desta eleição” numa batalha pela “alma do país”. A antecipar uma segunda volta difícil — como aliás foi dizendo ao longo da campanha — Ventura disse que não pode “prometer vitória”, mas jura trabalho e a dedicação e entrega possível.