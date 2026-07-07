Via Verde AVC. Ministério da Saúde recua em despacho após médicos ponderarem suspender horas extra em protesto contra cortes nos pagamentos

Médicos alertam para risco de desmembramento das equipas

Para além disso, a médica critica o que diz ser o potencial desmembramento das equipas, uma vez que, segundo as novas regras, um dos elementos da equipa fica excluído dos pagamentos. “A Neurorradiologia trabalha com um médico para AVC, dois médicos para aneurismas cerebrais, dois enfermeiros, um anestesista e um técnico de radiologia. Ora, segundo o despacho, só há lugar ao pagamento a um enfermeiro, por exemplo”, alerta a presidente da Sociedade Portuguesa de Neurorradiologia de Intervenção, ficando um outro enfermeiro de fora — uma situação que, no entender dos neurorradiologistas, pode comprometer a resposta aos doentes.

A médica acrescenta que a nova constituição das equipas “não respeita o parecer específico da Ordem dos Médicos, colocando em causa os cuidados desde logo neste ponto”, nem os rácios das equipas determinados internacionalmente.

O presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos nota que o novo despacho suspende o pagamento das horas de prevenção (em que os médicos e outros profissionais estão ausentes do hospital mas poderão ser chamados a qualquer momento) durante um período de quatro horas e coloca um “limite ao número de pagamentos” num determinado período de tempo. Segundo o despacho, “as ativações das equipas que realizam os procedimentos definidos suspendem o pagamento da prevenção por um período de 4 horas, dando lugar ao pagamento da ativação”, sendo que “o máximo de ativações a remunerar por cada 12 horas de trabalho é de 3”.

Em relação a estas duas novas regras, Isabel Fragata considera que “a interrupção no pagamento da prevenção deve dar-se durante o período do procedimento” e não durante quatro horas, uma vez que, diz, a duração dos procedimentos é variável. Quanto ao limite de três pagamentos num período de 12 horas, a médica considera ser uma regra “irrazoável”, uma vez que, no caso das urgências metropolitanas de Neurorradiologia, o fluxo de doentes é significativo.

“Por exemplo, no São José, quando estamos de urgência metropolitana, recebemos doentes de toda a zona sul até ao Algarve. Eu chego a tratar 4 ou 5 doentes num período de 12 horas“, afirma, acrescentando que os neurorradiologistas “não sabem quem elaborou o despacho”.