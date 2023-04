Os ginásios tradicionais são aborrecidos. Concorde-se ou não, foi essa a premissa que levou os fundadores do Studiorise a apresentar uma nova forma de fazer cycling, um estúdio onde o ambiente à luz das velas intensifica uma experiência muito específica — quase espiritual — que só a música é capaz de manifestar. Já no Baraza, a prática do yoga é feita com Depeche Mode, Arcade Fire e J Balvin a saírem pelas colunas, o que nos leva num saltinho até ao Prescription, um estúdio com uma abordagem mais dinâmica ao pilates. “Todos os sítios em Lisboa tinham um conceito quase médico e, aqui entre nós, era muito aborrecido. Precisava de suar, de ver os amigos, de me divertir”, explica a fundadora.

Há cada vez mais experiências ligadas ao bem estar que fogem à tradição e que convidam a viver modalidades tradicionais com novos olhos (e por vezes até ouvidos), desde aulas de ballet para maiores de 18 anos do Studio B Ballet Academy, aos planos de fitness adaptados ao ciclo hormonal feminino através da app 100% Mulher. Pelo meio, há hot yoga, um retiro na Ilha do Pico com massagens e concertos e até um espaço de co-working que organiza aulas de meditação e sessões de coaching. Conheça a lista completa de sugestões de bem estar para fugir à rotina.

Vidya Studio

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.