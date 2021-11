Studiorise. Neste ginásio de cycling em Lisboa pedala-se às escuras e as coreografias mudam a cada aula

“O luxo hoje não é sinónimo de coisas douradas. O conceito de luxo mudou muito, tem a ver com a experiência que tens e de saberes que vai ser única de alguma maneira”, afirma. “Falamos muito de self care e é isto, é chegar aqui e não teres preocupações. Vir aqui poder servir daquele momento para te esqueceres do resto da vida.”

No que diz respeito às marcações, a dupla queria facilitar a vida a todos — tanto à equipa como aos frequentadores do studiorise. Funciona tudo online através do site do espaço onde são feitas as marcações das aulas com um calendário de duas semanas disponível para poder orientar a agenda. Dito isto, é possível escolher, além do dia e da hora, a bicicleta na sala, o treinador — há uma amostra do estilo de playlist que cada um tem para saber ao que vai —, é também pedido o tamanho do calçado para ter logo disponível à chegada, e o pagamento é todo feito digitalmente. Na hora H resta fazer o self-check-in no studiorise e seguir caminho para o escurinho do estúdio.

Os horários e respetivos treinadores das aulas do studiorise mudam regularmente, mas estão sempre atualizados no site, sendo que há sempre sessões no período da manhã, à hora de almoço e ao final da tarde.

A aula de estreia fica por 10 euros, a chamada “starter ride”, e a partir daí cada aula passa a ter um custo de 20 euros (avulso). Os packs são, obviamente, mais compensatórios e o primeiro a ser comprado é o “welcome pack” que dá direito a três aulas (30 euros), o pack de cinco aulas fica por 90 euros, o de 10 aulas por 160 euros, o de 20 por 280 euros e o maior, com 30 aulas de cycle, fica a 390 euros.

Carine explica que “não fazia sentido” terem mensalidades fixas porque “as pessoas querem cada vez menos ter esse tipo de compromisso”, diz. “Ninguém hoje em dia, e sobretudo depois da pandemia, quer estar preso a alguma coisa, muito menos um ginásio. Cada dia que vens queremos que seja melhor para as pessoas, para que queiram voltar, mas que voltem quando querem, quando têm disponibilidade e não para responder a uma mensalidade.”