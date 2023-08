Há poucos dias, junto à praia de Espinho, era fácil encontrar alguém que tivesse assistido à gala de entrega dos Óscares em Hollywood. Não como mero convidado, mas sim como um dos grandes nomeados do ano. Especificamente pelo filme “A Favorita”, de Yorgos Lanthimos. Como nenhum filme se faz sozinho, Lanthimos, realizador grego que se tornou num fenómeno em Hollywood com uma obra bizarra e humana, foi buscar outro grego e outro homem com o mesmo primeiro nome: Yorgos Mavropsaridis, um dos seus fiéis parceiros e editor favorito.

A propósito da edição deste ano do Fest — Novos Realizadores, Novo Cinema, Mavropsaridis rumou a Espinho para dar uma masterclass sobre montagem, na qual desvendou um pouco do seu método, o mesmo que aplicou em filmes como “A Lagosta”, “A Favorita” ou “Pobres Coisas” (este último é o novo de Lanthimos, com estreia marcada para este ano). Em entrevista ao Observador, desvendou pequenos segredos e tantas outras histórias de bastidores que rodearam a já sua longa carreira na indústria do cinema. Mavropsaridis é um estudioso deste ofício, daqueles que procuram explicação, através da neurociência, da filosofia e da psicologia, para o porquê de conseguirmos compreender o que está na grande tela. Mas gosta tanto ou mais do seu espaço privado e de andar, andar e andar.

Aos 68 anos, e a viver em Atenas, mesmo já dizendo-se “velho”, não faz nenhuma questão de se reformar. Por vir de um país pequeno, e por ser um dos melhores, cinco das dez comédias de maior sucesso do país têm o seu nome inscrito nos créditos. Nada disso muda uma linha do seu processo, quer o filme custe 20 mil euros, como aconteceu com o primeiro da parceria com Lanthimos (“Kinetta”), 15 milhões (“A Favorita”) ou mesmo 50 milhões (“Poor Things”). Na Grécia, por não existir sistema de produção, qualquer um pode fazer o que bem lhe apetecer. O que é uma vantagem e um problema: se só há espaço para experimentar, onde fica a indústria que gera dinheiro? Só se as plataformas de streaming se interessarem. “Não sei se têm muito interesse. Somos cerca de dez milhões no país e outros dez no mundo. Acho que não é mau. Uma das boas coisas que a Grécia tem é que cada um pode fazer o que quiser. Não há sistema de produção. Pode-se experimentar, há muita liberdade para o criador. Só que depois é preciso ser auto-controlado na criação. Esquecemo-nos de que cinema é dinheiro.”

