1 O que é o Prémio Infância, do BPI com a Fundação ”la Caixa”? Trata-se de um dos Prémios BPI Fundação ”la Caixa” que tem como objetivo apoiar projetos que visem quebrar o ciclo de pobreza, facilitem o desenvolvimento e empoderamento na infância e adolescência, e potenciem a família como eixo de ação socioeducativa. Desde o seu lançamento, em 2019, já foram apoiados 234 projetos, no valor total de 7,8 milhões de euros, beneficiando mais de 77 mil crianças e adolescentes. Na edição deste ano, 2025, a cerimónia de entrega do Prémio Infância decorreu em setembro, no BPI All In One Lisboa, tendo sido salientada a importância de apoiar respostas sociais que permitam enfrentar os desafios da transmissão da pobreza entre gerações.

2 Qual a importância deste prémio? Infelizmente, a pobreza infantil ainda é uma realidade em Portugal. De acordo com o relatório “Portugal Balanço social 2024” — realizado pela Nova SBE Economics for Policy Knowledge Center, com o apoio do BPI e da Fundação ”la Caixa” —, em 2023, existiam mais de 346 mil menores pobres em Portugal. O Prémio Infância visa ajudar a mitigar esta situação, apoiando, monetariamente, projetos que têm como objetivo combater esta realidade.

3 Quantos projetos vão ser apoiados pelo Prémio Infância 2025? O Banco BPI e a Fundação ”la Caixa” vão apoiar, este ano, 40 projetos de instituições sociais, dirigidos a crianças e adolescentes. Ao todo, serão cerca de 33 mil jovens e crianças que beneficiarão deste prémio.

4 Qual o valor que os premiados vão receber? Os projetos vencedores vão receber, em média, 35 mil euros. No total, o Prémio Infância financia 1,4 milhões de euros.

5 Que tipos de projetos vão ser apoiados? Sempre com o objetivo principal de quebrar o ciclo de pobreza, facilitar o desenvolvimento e empoderamento, e potenciar a família como eixo de ação socioeducativa, entre os vencedores do Prémio Infância 2025 encontram-se projetos de inclusão de crianças e jovens migrantes, ações de combate à discriminação, iniciativas de apoio a novas mães, cursos de parentalidade positiva, apoio terapêutico e programas de desporto inclusivo, entre outras respostas sociais.