- O que é o Prémio Infância, do BPI com a Fundação ”la Caixa”?
- Qual a importância deste prémio?
- Quantos projetos vão ser apoiados pelo Prémio Infância 2025?
- Qual o valor que os premiados vão receber?
- Que tipos de projetos vão ser apoiados?
- Quais os projetos vencedores e de que zona do país são?
Explicador
- O que é o Prémio Infância, do BPI com a Fundação ”la Caixa”?
- Qual a importância deste prémio?
- Quantos projetos vão ser apoiados pelo Prémio Infância 2025?
- Qual o valor que os premiados vão receber?
- Que tipos de projetos vão ser apoiados?
- Quais os projetos vencedores e de que zona do país são?
Explicador
O que é o Prémio Infância, do BPI com a Fundação ”la Caixa”?
Trata-se de um dos Prémios BPI Fundação ”la Caixa” que tem como objetivo apoiar projetos que visem quebrar o ciclo de pobreza, facilitem o desenvolvimento e empoderamento na infância e adolescência, e potenciem a família como eixo de ação socioeducativa. Desde o seu lançamento, em 2019, já foram apoiados 234 projetos, no valor total de 7,8 milhões de euros, beneficiando mais de 77 mil crianças e adolescentes. Na edição deste ano, 2025, a cerimónia de entrega do Prémio Infância decorreu em setembro, no BPI All In One Lisboa, tendo sido salientada a importância de apoiar respostas sociais que permitam enfrentar os desafios da transmissão da pobreza entre gerações.
Qual a importância deste prémio?
Infelizmente, a pobreza infantil ainda é uma realidade em Portugal. De acordo com o relatório “Portugal Balanço social 2024” — realizado pela Nova SBE Economics for Policy Knowledge Center, com o apoio do BPI e da Fundação ”la Caixa” —, em 2023, existiam mais de 346 mil menores pobres em Portugal. O Prémio Infância visa ajudar a mitigar esta situação, apoiando, monetariamente, projetos que têm como objetivo combater esta realidade.
Quantos projetos vão ser apoiados pelo Prémio Infância 2025?
O Banco BPI e a Fundação ”la Caixa” vão apoiar, este ano, 40 projetos de instituições sociais, dirigidos a crianças e adolescentes. Ao todo, serão cerca de 33 mil jovens e crianças que beneficiarão deste prémio.
Qual o valor que os premiados vão receber?
Os projetos vencedores vão receber, em média, 35 mil euros. No total, o Prémio Infância financia 1,4 milhões de euros.
Que tipos de projetos vão ser apoiados?
Sempre com o objetivo principal de quebrar o ciclo de pobreza, facilitar o desenvolvimento e empoderamento, e potenciar a família como eixo de ação socioeducativa, entre os vencedores do Prémio Infância 2025 encontram-se projetos de inclusão de crianças e jovens migrantes, ações de combate à discriminação, iniciativas de apoio a novas mães, cursos de parentalidade positiva, apoio terapêutico e programas de desporto inclusivo, entre outras respostas sociais.
Quais os projetos vencedores e de que zona do país são?
Os 40 projetos vencedores são de todo o território português. Aqui, pode consultar os premiados, ficar a conhecer os seus programas e qual o valor do prémio que lhe foi consignado.