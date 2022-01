Foi publicado no Facebook um vídeo de desenhos-animados a preto e branco sobre a pandemia de 1918 da gripe espanhola. Diz quem fez a partilha que o mesmo foi criado em 1930 e sugere que medidas de combate à doença são semelhantes àquelas usadas para conter a da Covid-19 e uma tática para que os “ditadores” assumam o controle do mundo. Porém, é falso que este vídeo tenha sido feito em 1930.

O vídeo de cerca de dois minutos mostra um suposto plano de forças externas sobre “como dominar o mundo”. “Este é o plano deles”, é referido. Depois, entre pequenos vídeos de animação, e ao estilo das películas mudas das décadas de 1920 e 1930, é intercalado com imagens de fundo preto com as seguintes frases em letra branca e em inglês: “Introduce a weaponized influenza” (“Introduza uma gripe como arma”); “Flood newspapers and radio with death” (“Inunde jornais e rádios de morte”); “Shut down shops and churches” (“Feche lojas e igrejas”); “Use law enforcement to stifle dissent” (“Use as autoridade para reprimir os dissidentes”); “Parade the sick and the dead” (Desfile de doentes e mortos”); “Inject a ‘vaccine’ to sterilize the workshy and euthaize the old” (“Injete uma “vacina” para esterilizar quem não quer trabalhar e é preguiçoso e eutanasiar os velhos” — nota: a palavra eutaniasiar está mal escrita em inglês); “The people who own the banks now own the hospitals” (“Os donos dos bancos agora são os donos dos hospitais”); e, por fim, “This is their plan to own you” (“Este é o plano deles para serem seus donos”).

Esta animação, que pode ser vista abaixo através de uma das inúmeras partilhas que tem sido feita em plataformas na internet, aparece ainda em plano inclinado como sendo uma gravação de uma transmissão projetada feita ao estilo do cinema mudo da década de 1930.

[Abaixo pode ver o vídeo em causa que tem sido partilha]

Ora, tendo sido diversas vezes partilhado desde 2021, o mesmo vídeo já foi objeto de fact-checks de outros órgãos de comunicação social que desmontaram a ideia de que o mesmo foi criado em 1930. Assim como o suposto relato antigo da implementação de um plano maquiavélico que a sociedade estará a viver com a pandemia de Covid-19. Exemplo disso é o fact-check da Reuters, publicado a 27 de julho de 2021 e que pode ser lido através desta hiperligação, ou o do Hoax Eye, publicado a 30 de junho de 2021 e que pode ser lido nesta hiperligação.

Um dos primeiros exemplos de que o vídeo não é de 1930 prova-se com a música utilizada. A melodia, do género musical blues e apelidada de “St James Infirmary Blues”, como refere a plataforma de catalogação de músicas Genius, tornou-se conhecida em 1928 graças a Louis Armstrong. No entanto, como refere a mesma fonte, a versão do vídeo só surgiu pela primeira vez em 1933 na animação “Betty Boop: Snow White” (“Betty Boop: Branca de Neve”, em português). Neste filme, que pode ser visto nesta hiperligação, ouve-se a versão da música “St James Infirmary Blues” feita por Cab Calloway e que foi utilizada para a animação que não é de 1930 para induzir quem vê em erro.

Como refere o Hoax Eye, esta versão da música não voltou a ser utilizada até 1983 (durante 50 anos) devido às regras de direitos de autor que a protegiam. Além disso, várias animações e movimentos do vídeo são bastante semelhantes à curta-metragem de Betty Boop de 1933 e outras animações da personagem norte-americana, como a “Red Hot Mamma”, mostrando que terá sido essa a inspiração para o mesmo, refere a Reuters. Esta última animação pode ser vista através do vídeo nesta hiperligação partilhado no YouTube.

A sustentar esta afirmação está uma declaração à Reuters da Fleischer Studios, o estúdio que criou e detém a personagem da Betty Boop, na qual a empresa confirma que vários cenas desse filme foram utilizadas indevidamente para a criação deste vídeo sobre uma pandemia.

O estúdio enviou à Reuters o vídeo que pode ser visto abaixo e que foi publicado no YouTube, no qual se pode ver a comparação de várias partes do vídeo falso de 1930 com outros desenhos animados da época provando que este copiou imagens para fingir que é antigo.

[Abaixo, um vídeo que mostra como quem fez o alegado vídeo de 1930 copiou animações de outros desenhos-animados da década de 1920 e 1930]

Todas estas provas para mostrar que o vídeo foi feito com o intuito de parecer mais antigo do que realmente é poderiam ser suficientes para desmontar a sua suposta antiguidade. Contudo, há mais. Como nota a Reuters, a animação utiliza a expressão “weaponize” (“usar como arma”, em português). Este termo inglês, como mostra o dicionário da Merriam-Webster, foi utilizado pela primeira vez em 1957. Ou seja, 24 anos depois do suposto vídeo.

Por fim, como constatou um utilizador de Twitter seguidor do “Fake History Hunter”, uma página dedicada a encontrar e examinar erros de alegados conteúdos antigos, e como refere o Hoax Eye, o estilo de letra utilizado no filme não terá sido criado nessa década, mas mais tarde. Chama-se Oleo Script e é um tipo letra de acesso gratuito que pode descarregado através de várias plataformas, como esta da Google.

Sendo certo que o vídeo não foi criado na década de 1930, como o autor alega, não é possível garantir com rigor esse momento. Uma busca pelo histórico deste vídeo revela que o upload mais antigo a que é possível chegar foi feito no dia 31 de maio de 2021, quando surgiu no BitChute, um portal de partilha deste tipo de conteúdos.

Conclusão

O vídeo em questão foi criado com o objetivo de parecer antigo para inferir que alguém há várias décadas teria planeado utilizar uma pandemia como a da Gripe Espanhola para controlar a população através de medidas como a vacinação. A afirmação de que “91 anos depois, qualquer semelhança não é mera coincidência” mostra que quem partilhou quer fazer a ligação à Covid-19 tentado sustentá-la com um vídeo que não foi criado em 1930. É um vídeo que copia animações de desenhos-animados antigos para tentar assustar quem o vê e levá-lo a questionar as medidas aplicadas no combate à pandemia da Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.