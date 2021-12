Anthony Hopkins, um dos maiores atores da sua geração e duplo galardoado com o óscar de melhor ator, foi envolvido numa publicação feita nas redes sociais. No passado dia 26 de dezembro, surgiu um post que garantia que o ator britânico tinha dito a seguinte frase: “Deixe as pessoas que não estão prontas para te amar.” A autora cita uma suposta extensa citação de Hopkins, ainda que não refira onde e quando é que o ator a terá dito. Trata-se, contudo, de uma publicação que atribui erradamente as declarações a Anthony Hopkins.

O texto — que é, no fundo, uma publicação inspiracional em português do Brasil sobre relações entre pessoas — não refere onde essa declaração terá sido divulgada originalmente. Mas, ao pesquisar em inglês por estas palavras, damos conta de um fact-check da Snopes que garante que Anthony Hopkins nunca disse aquelas palavras. Publicações semelhantes começaram a surgir logo após o ator britânico ter vencido o seu segundo óscar, a 20 de abril de 2021, pela prestação no filme “O Pai”, que fala sobre a relação entre um pai com alzheimer e a sua filha.

Diz o artigo que a citação costuma surgir em formato de meme e não de ensaio, tal como está na publicação original. Só que, na verdade, ainda que Hopkins tenha surgido associado a esta reflexão já no ano de 2018, a autoria destas palavras pertence a outra pessoa. Neste caso, a uma autora, Brianna Wiest, que publicou um ensaio intitulado “Este ano, deixe as pessoas que não estão prontas para o amar”.

Ou seja, o mesmo título que surge no início do texto da publicação original. Os textos são muito semelhantes, ainda assim. O verdadeiro pode ser encontrado na internet e a sua publicação mais recente data do passado dia 26 de setembro deste ano. Em nenhum momento surge o nome de Anthony Hopkins.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

Anthony Hopkins pode ser um ator reconhecido, mas não é conhecido por escrever textos ou ensaios sobre relações pessoais. Portanto, não é verdade que o ator britânico, que venceu dois óscares de Melhor Ator na sua carreira, tenha dado o seguinte conselho: deixar de se relacionar com pessoas que não nos amam. A publicação original já foi anteriormente desmentida. O texto pertence a outra autora que nada tem a ver com Hopkins.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO