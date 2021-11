Squid Game tornou-se no maior sucesso de sempre da Netflix. A história segue 456 sul coreanos, com dívidas avultadas, que querem ganhar um grande prémio final para limpar o cadastro financeiro. Têm, no entanto, de realizar jogos perigosos que podem ditar o fim da sua vida.

O sucesso foi tal que originou múltiplas publicações nas redes sociais. Em outubro, surgiu uma com uma imagem onde se vê Oh Yeong-su, que dá corpo à personagem mais velha da trama — e ao jogador número um — ao lado de Daimaou Kosaka, cantor japonês conhecido pela música “Pen Pineapple Apple” Pen, que alcançou milhões de visualizações a partir de 2016. Na legenda lê-se o seguinte:”Lembram-se dele? Agora está assim.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A primeira informação para se perceber que se trata de uma publicação falsa é a impossibilidade de estarmos perante a mesma pessoa: Daimaou Kosaka tem, atualmente, 48 anos. O ator sul coreano do lado direito que participa em Squid Game tem 77 anos. Logo, não podem, de todo, ser a mesma pessoa. Depois, tratando-se de pessoas de países diferente na Ásia, fica ainda mais óbvio que o autor não pode estar a partilhar conteúdo verdadeiro.

Para se perceber que se trata de duas personalidades diferentes, basta usar a imagem do lado esquerdo, colocá-la no Google Images, onde se percebe rapidamente que estamos perante o autor de Pen Pineapple Apple Pen e não do jogador número um de Squid Game.

Conclusão

Não é verdade que o ator — e jogador número 1 — de Squid Game seja a mesma pessoa que deu corpo e voz ao sucesso musical de 2016, “Pen Pineapple Apple Pen”. Para isso basta usar a ferramenta de identificação de images, Google Images, chegando-se à conclusão de que são pessoas diferentes. Depois, Daimaou Kosaka, autor da música, é mais novo do que Oh Yeong-su, que tem, hoje em dia, 77 anos. Portanto, não podem ser as mesmas personalidades, como defende a publicação original, até porque têm nacionalidades diferentes.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO