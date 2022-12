Uma publicação no Facebook alega que as “autoridades ucranianas e neonazis comemoram 75 anos desde que a unidade nazi mais cruel foi criada” com uma coleção de selos, onde os “colaboradores nazis” são “identificados como heróis”. Essa informação não é verdadeira. Não há qualquer coleção oficial de selos ucranianos que “identifique colaboradores nazis como heróis”. A alegação não é, no entanto, recente, mas ganhou maior projeção depois de as tropas de Putin terem invadido o território ucraniano a 24 de fevereiro.

O boato começou a circular em 2018, chegou a ser partilhado no Twitter pela embaixada da Rússia na África do Sul, em abril desse ano, mas não há qualquer informação de que esta coleção seja parte de alguma iniciativa dos correios da Ucrânia ou das autoridades do país.

Os únicos registos que existem das imagens, ou da coleção, reportam a um autor, Oleg Kinal, mas não há qualquer traço identificativo que permita associá-las a uma coleção oficial: códigos de barras, número de série, data de lançamento ou preço, por exemplo. Estas informações não existiam em 2019 e, naturalmente, continuam sem existir até à data, dado que tanto quanto é possível saber não se trata de qualquer coleção oficial.

A título de exemplo, através da loja online, é possível comparar várias coleções e a forma como são apresentadas e contrastá-la com a imagem em questão que circula nas redes sociais. Na zona inferior esquerda consta o código de barras e o número de série, por exemplo, algo que não existe na coleção não oficial.

Aliás, não há registos de que, a alegada coleção tenha chegado sequer a ser impressa e que seja alguma coisa mais além de um boato que serve às redes sociais para amplificar a mensagem de que há nazis na Ucrânia e que o sistema os apoia.

O Observador questionou a Ukrposhta, mas não obteve nenhuma resposta oficial dos serviços em relação à questão colocada.

Conclusão

Não há qualquer registo nas páginas oficiais da Ukrposhta que tenha sido lançada uma coleção de selos com a coleção de oficiais nazis. A imagem foi criada por Oleg Kinal, um artista, mas não há nada na imagem que permita provar tratar-se de uma coleção verdadeira e oficial dos correios ucranianos, ao contrário do que alegam as publicações do Facebook e chegou a alegar também uma das embaixadas russas na rede social Twitter, em 2018.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.