É falso. Marcus, o bebé nas imagens que estão a ser amplamente partilhadas, não nasceu sem vida. Nasceu sim, prematuro e, num gesto de agradecimento, a mãe decidiu cantar com ele ao colo poucos minutos depois de ter nascido.

Foi a mãe do bebé, Adrielle Willliam, que depois de confrontada, em 2019, com a publicação viral que afirmava que o bebé tinha nascido morto fez uma publicação a explicar todo o contexto em que o vídeo foi gravado.

Ainda antes da publicação descrita como sendo o “relato de parto”, que Adrielle Willliam fez a 29 de novembro de 2019, apenas oito dias depois de ter dado à luz o filho Marcus, a mãe já tinha publicado uma fotografia da criança, com um ar espantado, alertando para “o vídeo que viralizou com uma informação totalmente falsa e sem noção” e onde explicava que a criança tinha nascido “com os batimentos cardíacos perfeitos”.

No mesmo dia, Adrielle William publicou um extenso texto onde explicava que no dia 21 de novembro começou a ter contrações, numa altura em que tinha “35 semanas e 6 dias de gestação” sendo, por isso, o bebé prematuro.

“Os médicos lá falaram que não conseguiriam inibir as contrações. Nos encaminharam para Recife, por Marcus ainda ser considerado um bebé prematuro e por eu estar com a bolsa rota (bolsa rompida, um pouco)”, descreve a mãe que diz ter chegado já de madrugada ao Hospital Agamenon Magalhães onde o bebé haveria de nascer ainda que com alguns contratempos pelo caminho com o processo de contrações a parar nesse período e a necessidade de ser administrado “soro e ocitocina”, para que a expulsão do bebé pudesse acontecer.

“Ele chegou, 2:35h, de 36 semanas e 2 dias, um prematuro tardio. Chorando muito e saudável! Veio direto para o meu colo com o cordão umbilical ainda pulsando e cantei ao Senhor uma canção exaltando o Seu Santo nome, porque Ele cuidou de nós em cada detalhe”, explica a mãe, contextualizando o episódio que se vê no vídeo: Adrielle William teve o bebé sentada e decidiu cantar assim que lhe puseram a criança nos braços.

Conclusão

Não é verdade que o bebé nas imagens tenha nascido sem vida e que tenha chorado depois da mãe ter começado a cantar. A própria mãe desmentiu a publicação pouco tempo depois de esta se ter tornado viral, em 2019. Ainda assim, foi insuficiente, já que mais de dois anos depois a história falsa ainda continua a ser amplificada nas redes sociais. Marcus não nasceu sem vida, nem teve qualquer problema de saúde.

