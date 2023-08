Uma publicação que está a ser partilhada nas redes sociais alega que um alegado médico identificado como “Dr. Gupta” aconselha a misturar limão num copo de água quente, antes de comer, para o “cancro desaparecer”. Na publicação é citada uma pesquisa da escola de medicina Maryland Chemical.

A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos explica que “a esperança de que os limões possam ajudar a tratar o cancro é baseada principalmente em uma molécula chamada limoneno. O limoneno é encontrado nos óleos das cascas de limão e outras frutas cítricas. Pode afetar a forma como algumas células crescem em laboratório, por isso, foi estudado para ver se pode ajudar a tratar a doença. No entanto, não há evidências consistentes de que pessoas com cancro que consomem limoneno – seja na forma de suplemento ou comendo frutas cítricas – melhorem ou tenham maior probabilidade de serem curadas”.

No entanto a academia é clara quando diz que os limões “não demonstraram prevenir ou tratar o cancro nos seres humanos”. No site oficial, a instituição dá conta de que “os resultados em testes de laboratório e ratos não refletem necessariamente como algo funcionará em humanos. Alguns pequenos ensaios clínicos testaram se o limoneno pode ajudar pessoas com cancro, mas nenhum demonstrou que o limoneno ajuda a prevenir ou tratar a doença”.

Ao Observador, a nutricionista Inês Onofre Domingues, nutricionista na área da oncologia da equipa AIM Cancer Center, também já tinha adiantado que “não existem estudos de base científica suficientes para comprovar a veracidade” no argumento de que a ingestão de limão ou dos seus componentes curam o cancro, num outro artigo de verificação de factos.

A Agência France Presse também já desmentiu estas alegações e recorre a vários especialistas para o fazer. À agência de notícias, três especialistas em oncologia concordam ao dizer que a teoria veiculada na publicação em análise neste artigo “não tem bases científicas”. Apontam ainda que “há vários alimentos que funcionam como prevenção, mas não cura do cancro” e dão como exemplo a curcumina.

Conclusão

Não há bases científicas que concluam que o limão funciona como tratamento de doença oncológica, é o que concluem vários especialistas que alertam que apesar de haver alimentos que são preventivos, o limão não é um deles. Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos adianta também os limões “não demonstraram prevenir ou tratar o cancro nos seres humanos”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.