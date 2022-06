Está a ser partilhada nas redes sociais uma publicação que alegadamente compara as previsões meteorológicas para os anos de 1986 e 2022. O post inclui dois boletins meteorológicos de um país que aparenta ser a Suécia, no norte da Europa, sugerindo que não existem alterações climáticas e que não houve nenhuma “onda de calor”, uma vez que no “verão normal” de 1986 as temperaturas eram supostamente as mesmas que as atuais.

Uma pesquisa realizada através do Google Images permitiu ao Observador encontrar a imagem original que alegadamente corresponde ao ano de 1986. Divulgado pelo canal nacional sueco (SVT), o mapa original é maior e mostra toda a península escandinava, não apenas a Suécia. A previsão de “sol e calote”, com temperaturas que podiam chegar aos 25 graus, é referente ao dia 21 de julho de 2016 e não ao ano indicado na publicação.

Pelo formato, o segundo mapa aparenta ter origem na mesma fonte, ou seja, a SVT. Uma pesquisa no site do canal de televisão permitiu, no entanto, concluir o contrário: a previsão referente ao dia 8 de agosto de 2021, a data indicada no canto superior direito, inclui um mapa bem diferente daquele que está a ser partilhado online, com a península escandinava a verde e não vermelho. Os mapas divulgados pela SVT até ao final desse são todos também de cor verde.

O AFP Checamos conseguiu chegar à fonte da imagem — um vídeo publicado pela estação sueca TV4, a 13 de agosto de 2021. Mais uma vez, a data não corresponde à da publicação que circula nas redes sociais, sendo anterior. A filmagem está disponível online no site da TV4.

Mas a análise desta publicação não se esgota numa constatação de que as datas apresentadas nos mapas estão erradas. É que, apesar de ainda só ir a meio, o ano de 2022 já ficou para a história pelas temperaturas atípicas registadas no mês de maio, o mais quente deste século. Uma onda de calor fez disparar os termómetros em vários países da Europa, incluindo Portugal e Espanha. Na Península Ibérica, as temperaturas subiram 10 a 15 graus acima da média para aquela altura do ano, tendo chegado aos 40 graus em algumas localidades, o valor mais elevado dos últimos 20 anos.

Ao relevar a cor de dois mapas meterológicos alegadamente separados por quase 40 anos, o autor do post procura pôr em causa a ideia de que a subida da temperatura em vários pontos do globo, consequência das alterações climáticas, não se verifica. Mas essa é uma tese verificada e validada pela comunidade científica internacional, com consequências que se fazem sentir, entre outras, no aumento da temperatura da Terra.

Conclusão

Os mapas da publicação que alegadamente compara as previsões meteorológicas para 1986 e 2022 não correspondem aos anos indicados. O primeiro é de 2016 e o segundo de 2021. Ambos dizem respeito às temperaturas na Suécia e península escandinava.

