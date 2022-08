Uma publicação partilhada no Facebook afirma que uma sondagem realizada pelo Instituto Ipec, no Brasil, dá a Jair Bolsonaro 44% das intenções de voto. Na mesma publicação, a sondagem indica que Lula da Silva segue em segundo lugar com 32%. Estas afirmações são falsas.

Tudo surgiu a partir de um vídeo que foi manipulado e partilhado nas redes sociais. O vídeo alterava os dados que foram divulgados pelo Jornal Nacional (JN), da Globo, sobre a sondagem publicada a 15 de agosto pelo instituto. A montagem consistia em trocar as percentagens entre os dois principais candidatos à presidência do Brasil.

No vídeo original, o JN dava conta que Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto com 44%, seguido de Jair Bolsonaro com 32%. No vídeo manipulado que começou a circular nas redes sociais, estas duas percentagens estão invertidas. Ou seja: Bolsonaro aparece à frente de Lula. E tal como a percentagem de intenções de voto aparece trocada, o mesmo aconteceu em relação às margens de erro. Na sondagem original, Lula da Silva tem um intervalo de intenções de voto entre 42% a 46% e Bolsonaro entre 30% a 34%.

A Globo apressou-se a desmentir o conteúdo e os vídeos foram eliminados de quase todas as publicações.

Mas denunciar o vídeo não foi o suficiente para impedir que a informação falsa se tornasse viral. Várias publicações têm repetido o conteúdo pelas redes sociais. Algumas delas, como é o caso da publicação que o Observador analisa, o utilizador dá a parecer que os dados da sondagem são noticiados pelo jornal Estado de Minas, trata-se de uma captura de ecrã a uma citação de um factcheck que desmente o próprio conteúdo partilhado.

Conclusão

É falso que o Instituto Ipec tenha divulgado uma sondagem que dá a Jair Bolsonaro 44% das intenções de voto, face a Lula da Silva com 32%. As publicações espalharam-se pelas redes sociais, por causa de um vídeo manipulado que trocava os valores apresentados durante a emissão do Jornal Nacional, da Globo.

Na verdade, a sondagem publicada pelo instituto inverte os valores citados na publicação. Segundo o Ipec, no dia 15 de agosto, era Lula da Silva quem liderava a corrida à presidência do Brasil. O ex-presidente, agora candidato pelo Partido dos Trabalhadores, aparece na publicação com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32%.