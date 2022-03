Um utilizador de Facebook partilhou uma imagem na qual se vê um cartaz da National Travel Tourism Week e da Visit Kansas, o departamento oficial de turismo da cidade do estado do Kansas, nos Estados Unidos, com um erro ortográfico que mostra que terá havido uma publicidade turística nas ruas na qual se lia “anally” (“analmente”, em português) em vez de “annually” (“anualmente, em português). O episódio caricato nunca aconteceu e a imagem é falsa.

Na fotografia lê-se, em inglês, o seguinte: “Sabia que? Kansas City recebe 25 milhões de visitantes analmente?”. Sendo que tanto em inglês como em português, a falta da letra “u” é uma gralha que cria uma palavra com contornos caricatos, depreende-se que o cartaz podia ter sido publicado assim por erro, sem que os responsáveis por esta propaganda turística reparassem.

Mais, no cartaz surgem referências à National Travel Tourism Week de 2018, que se realizou entre 6 e 12 de maio desse ano em Kansas City, como é possível ler na página oficial do Visit Kansas, num texto publicado a 1 de maio do mesmo ano. Ora, nesse artigo constata-se que o departamento oficial de turismo do estado do Kansas utiliza como mote para cativar mais turistas a frase: “Mais de 25 milhões de pessoas visitam KC [Kansas City] todos os anos”.

O problema é que, apesar de publicações como esta terem começado a circular no Facebook desde, pelo menos, 8 de maio de 2018, baseiam-se numa imagem que foi alterada digitalmente. Isto é confirmado por uma publicação feita no Twitter a 9 de maio de 2018 através da conta oficial da Visit KC na qual é partilhada a imagem original.

Here's the original image, which has also been circulating on social media, as well as a photo of the sign from another angle. pic.twitter.com/bf0pBk3uHd — Visit KC (@VisitKC) May 8, 2018

A imagem adulterada tornou-se viral durante esses dias de maio de 2018. E acabou por ser a equipa de notícias da Fox4 News, um órgão de comunicação social local, a comprovar que o cartaz nunca fez referência à expressão “analmente”. Num vídeo em direto, publicado a 8 de maio de 2018, os jornalistas do canal foram ao local tentar ver a imagem com o erro gramatical, tendo encontrado aquela que sempre esteve lá e que diz, corretamente, “anualmente”.

Como contou a 10 de maio desse ano o News.com.au, um site de notícias australiano, e outros órgãos de comunicação social na mesma altura, a imagem adulterada foi partilhada inicialmente pela conta “You Had One Job”, que partilha imagens com supostas gralhas com resultados humorísticos, a 7 de maio de 2018. Sendo uma fotografia adulterada, a publicação foi apagada, restando apenas a hiperligação original.

Conclusão

A imagem em questão, apesar de parecer verdadeira, foi manipulada digitalmente e partilhada inicialmente numa conta de Twitter de gralhas com humor. Não só vários órgãos de comunicação social comprovaram isso na altura, como a organização por detrás do cartaz original mostrou a imagem original sem a gralha.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.