Um vídeo partilhado no Instagram e Facebook, em que é visível um grupo de cidadãos brasileiros a entoar o hino do Brasil, foi descontextualizado — nomeadamente na referência à data em que o momento tinha sido registado, podendo gerar a perceção de que se trata de um gesto de apoio a Bolsonaro. Na verdade, o vídeo já tinha sido registado há praticamente um mês quando começou a ser partilhado com o contexto errado.

O vídeo foi gravado a propósito das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, na Praça do Comércio em Lisboa. Num vídeo de cerca de 14 minutos que ainda está disponível, é possível ver as mesmas imagens, registadas a partir do mesmo local e com o mesmo ângulo, pelo que é possível afirmar com certeza que as imagens não foram obtidas no dia da primeira volta das eleições presidenciais brasileiras — o momento aconteceu quase um mês antes de os candidatos disputarem a primeira volta das presidenciais, que aconteceu a 2 de outubro.

Com a partilha das imagens no dia errado os utilizadores das redes sociais contribuem para que gere a ideia de que se tratou de uma organização espontânea de apoiantes de Jair Bolsonaro, quando na verdade as pessoas nas imagens se reuniram também para comemorar os 200 anos de independência brasileira, a 7 de setembro deste ano.

Conclusão

Não é verdade que as imagens que estão a circular nas redes sociais tenham sido registadas no dia da primeira volta das eleições presidenciais do Brasil. São imagens gravadas no Terreiro do Paço, em Lisboa, por ocasião das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, que se assinalou a 7 de setembro deste ano.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.