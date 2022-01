O partido Chega continua a ser um dos temas preferenciais nas redes sociais, também no que diz respeito à propagação de notícias falsas. Foi partilhada uma suposta sondagem que coloca o partido liderado por André Ventura no terceiro lugar entre os partidos que se apresentam às eleições, com 18,8% das intenções de voto, só ultrapassado pelo PS e pelo PSD. Trata-se, no entanto, de mais uma publicação falsa sobre sondagens.

“Últimas sondagens! Aquilo que a imprensa não quer mostrar, eles andam com medo.” É assim que o autor desta alegada sondagem começa a sua publicação, partilhada num grupo público do Facebook. Mais nenhuma informação é dada sobre o órgão de comunicação social que a terá divulgado ou as instituições que realizaram este estudo de opinião.

Depois, a mais recente sondagem feita pela imprensa não diz, de todo, que o Chega alcançou os quase 19% das intenções de votos dos portugueses. A 17 de dezembro, a sondagem da CNN Portugal/TVI, realizada pela Pitagórica, deu apenas 6,3% das intenções de votos ao partido chefiado por André Ventura. É certo que garantiu o terceiro lugar, à frente de partidos como o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS ou a Iniciativa Liberal, mas não com os valores divulgados pela publicação original. Regista-se até uma descida de 0,8 pontos percentuais relativamente ao último inquérito do género, tal como escrito pela CNN Portugal.

Ou seja, relativamente à sondagem partilhada pode depreender-se que não existe, uma vez que não está disponível em qualquer órgão de comunicação social ou nas instituições responsáveis por fazer este tipo de estudos de opinião.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda no mês de dezembro, o Observador realizou um fact-check a uma publicação muito semelhante onde o Chega surgia com cerca de 20% das intenções de voto quando, na realidade, só tinha 10%. A sondagem referida foi feita pela SIC/Expresso e realizada pela Intercampus.

Não existe, novamente, nenhuma sondagem arquivada na Entidade Reguladora da Comunicação Social, desde que o Chega foi criado, que aponte para os valores referidos.

Conclusão

Não é verdade que o partido de André Ventura tenha conseguido obter 18,8% das intenções de voto na mais recente sondagem. Esse estudo de opinião não existe. A 17 de dezembro de 2021 saiu a última sondagem referente às legislativas de 30 de janeiro, onde se dava 6,3% das intenções de votos ao Chega.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO