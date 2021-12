A pouco mais de um mês de o país ir novamente a eleições, as redes sociais já começaram a partilhar as primeiras sondagens. Umas verdadeiras, feitas por instituições certificadas e divulgadas pelos meios de comunicação social; outras, nem tanto. No passado dia 3 de dezembro surgiu uma sondagem que apresentava o partido “Chega colado ao PSD”, tendo sido atribuída à SIC e ao jornal Expresso. O partido liderado por André Ventura surge com 20% das intenções de voto e os sociais democratas com 24%. “Há dúvidas que ninguém irá travar o tsunami do Chega?”, escreveu o autor. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Para se perceber se estamos perante uma sondagem verdadeira, é preciso, primeiro, olhar para a soma de todas as percentagens. Se juntarmos PS, CDU e Bloco de Esquerda, dá 95%. Claro que os restantes 5% podem estar ligados a indecisos ou a participantes que não quiseram responder, mas também aos outros partidos com assento parlamentar — CDS-PP, Iniciativa Liberal e PAN. Ainda assim, é um dado que suscita algumas dúvidas.

Consultando as mais recentes sondagens publicadas pelo Expresso e pela SIC, com trabalho de campo da Gfk, percebemos que praticamente todos os dados estão corretos, menos um: o do Chega. A 13 de novembro, o partido liderado por André Ventura tinha 10% das intenções de voto e não o dobro, tornando-se, ainda assim, a terceira força política a obter a maior percentagem de intenções de voto. Por outro lado, no caso do PSD, existe um ligeiro erro: o PSD estaria com 26% das intenções de voto e não com 24%, como alega o autor que partilhou a imagem da sondagem original.

Quanto ao número de abstencionistas, ficou na casa dos 17% e, relativamente aos indecisos e recusas em escolher uma das opções, que também estiveram incluídos na sondagem, essa percentagem ficou nos 14%. O tal trabalho de campo foi feito entre os dias 21 de outubro e 1 de novembro, com a coordenação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE- Instituto Universitário. Foram feitas 800 entrevistas por 34 entrevistadores.

Por fim, fazendo uma busca nos vários jornais e televisões que costumam divulgar sondagens políticas, além de uma consulta prévia ao depósito de 2021 da Entidade Reguladora para a Comunicação Social no que diz respeito às sondagens, em nenhuma delas é possível assumir que o Chega chegou aos 20% das intenções de voto.

Conclusão

Não é verdade que o partido Chega, liderado por André Ventura, tenha obtido 20% na mais recente sondagem da SIC/Expresso, estando assim muito próximo do PSD, que teria 24% das intenções de voto. Consultando a verdadeira sondagem daqueles dois meios de comunicação social percebe-se que, na verdade, o Chega teve 10% das intenções de voto. Mais nenhuma outra sondagem efetuada revelou uma percentagem tão elevada como aquela que foi partilhada pela publicação original.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO