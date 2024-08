“A China escolheu um design inspirado na bandeira palestiniana para os Jogos Olímpicos de Paris”. A alegação está a ser partilhada no Facebook, a legendar uma imagem de uma mulher com um vestido em degradê verde e preto a segurar um arco e flecha. Atrás de si, flutua uma faixa de tecido vermelho. São as três cores, excetuando o branco, da bandeira da Palestina.

A edição dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminou a 11 de agosto, após duas semanas de competições desportivas que reúnem os melhores do mundo nas respetivas modalidades. Mas mesmo antes de ter início, o evento desportivo já dava azo à partilha de informação não verificada nas redes sociais.

É preciso recuperar a origem desta imagem, que vários utilizadores do Facebook estão a associar à bandeira palestiniana. Trata-se de uma fotografia publicada pela Vogue China em agosto de 2023, um número dedicado à 19.ª edição dos Jogos Asiáticos, realizados entre setembro e outubro de 2023 em Hangzhou, na China.

O ensaio fotográfico da revista de moda — que tem diferentes edições em vários países — pretendia retratar a relação entre a moda e o desporto. Vivienne Sun, diretora de moda e estilista da Vogue que teve a seu cargo esta produção, partilhou diversas fotografias do ensaio na sua página de Instagram, entre elas a imagem que se tornou viral por ser tida como símbolo de um eventual apoio da China à Palestina

No entanto, não é feita qualquer menção pela Vogue China sobre essa suposta intenção. Além disso, a produção de moda destinava-se a antecipar os Jogos Asiáticos, que decorreram em 2023, e não os Jogos Olímpicos que tiveram lugar este ano em Paris.

Acresce ainda que o ataque do Hamas a Israel, que desencadeou a ofensiva em larga escala na Faixa de Gaza que já provocou cerca de 40 mil mortos, na sua maioria civis palestinianos, aconteceu a 7 de outubro de 2023 — a fotografia partilhada é anterior a este momento.

Importa lembrar que a China já anunciou apoiar o “reconhecimento pleno” da Palestina como Estado na ONU há alguns meses. Em março, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês informou que a China iria “insistir” na solução de dois Estados para garantir a “coexistência pacífica” entre israelitas e palestinianos.

Nos últimos meses, o país asiático apelou várias vezes a “todos os esforços possíveis para proteger os civis e evitar uma catástrofe humanitária ainda mais grave”.

Conclusão

É falso que uma das fotografias de uma sessão fotográfica produzida pela Vogue China transmita uma mensagem subliminar de apoio à Palestina ao usar a paleta de cores da sua bandeira. A edição da revista é de setembro de 2023 e antecipava a 19.ª edição dos Jogos Asiáticos, pretendendo homenagear os atletas chineses que iriam competir na prova continental. Por isso, não tem qualquer ligação com a edição de 2024 dos Jogos Olímpicos, em Paris.

