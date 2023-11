O vídeo é viral e aparece em várias publicações e em várias redes sociais. Nele é possível ver um grande grupo de golfinhos a ter um comportamento que é designado (nas publicações) como “estranho”. Em quase todas as partilhas, os utilizadores relacionam este comportamento como um prenúncio de que “uma tragédia” estará para acontecer. Contudo, trata-se de um fenómeno natural.

No vídeo da publicação que analisamos, e que foi originalmente publicado no Tik Tok, é dito que as imagens foram captadas no dia 24 de setembro deste ano. O autor diz que os golfinhos estão desorientados e que estão “a avisar a humanidade de uma catástrofe que está para acontecer”. No vídeo também é dito que o fenómeno aconteceu na África do Sul.

Esta última afirmação é verdade. O vídeo foi captado na África do Sul, depois do Cabo da Boa Esperança, num lugar chamado Baía Falsa.

Contudo, o vídeo foi captado em março 2021. E foi na altura noticiado quer a nível local como internacional.

O vídeo foi captado pelo fotógrafo Kade Tame, que estava a pescar com o irmão Devon, quando se cruzou com dois superpods, o nome inglês que se dá a um grupo de golfinhos. Estes grupos são comuns, podem chegar a ter mais de mil elementos e formam-se em várias zonas do mundo. Vídeos semelhantes também já foram captados com baleias.

Mas o que faziam tantos golfinhos todos juntos e a nadar em círculos?

A bióloga marinha Mónica Almeida e Silva, questionada pelo Observador sobre este vídeo, explica que se trata de um “comportamento alimentar”. São “golfinhos e baleias que são atraídos e se agregam em redor de grandes e densos cardumes de presas”, começa por referir.

É comum que os cardumes sejam também trazidos à superfície por baleias e que outros predadores (não só golfinhos, mas também aves e tubarões) tirem proveito da presença dos peixes naquele local. A bióloga do Instituto de Ciências Marinhas da Universidade dos Açores acrescenta ainda que é um “fenómeno muitíssimo comum e observado em todos os mares e oceanos onde estes predadores existem”.

Várias publicações sobre biologia já captaram as técnicas que estes animais usam para caçar, usando a sua capacidade social para cercar as presas de forma a que todos se consigam alimentar.

Conclusão

Várias publicações nas redes sociais mostram um vídeo onde se vê um grupo com centenas de golfinhos num frenesim, o que foi considerado pelos internautas como um comportamento estranho que anuncia que uma catástrofe estará para acontecer. Contudo, trata-se de um fenómeno natural que reflete um comportamento alimentar. As imagens foram captadas em 2021 na Baía Falsa, na África do Sul, e foi na altura noticiado pela imprensa local e internacional.

Os golfinhos são seres sociais que se agrupam para várias atividades como caçar ou acasalar em zonas onde o oceano é profundo. Várias publicações realçam também que estes animais usam técnicas de grupo para se alimentarem. No caso de existirem grandes cardumes, o trabalho em equipa envolve também outras espécies de predadores como baleias ou aves.

