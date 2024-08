Uma publicação partilhada nas redes sociais denuncia uma suposta tentativa de rapto de uma criança num parque infantil de Loures. Apresentado como uma “denúncia de um pai”, o texto garante que vários homens de origem indostânica tentaram raptar a filha e que ainda ofereceram resistência após serem travados. Como prova da alegada agressividade dos homens, o utilizador publica várias fotografias que diz serem do pai e onde são visíveis arranhões e ferimentos.

“Nem sei por onde começar… Este sou eu… Hoje dia 15/8/2024, pelas 09h40, estava eu num parque infantil, nomeadamente no parque da cidade em Loures com a minha filha de 4 anos, a aproveitar o bom tempo e o feriado, andava ela a brincar com um amiguinho da mesma escola que acabamos por encontrar, e visto que tinha companhia para brincar, fiquei um pouco mais afastado de modo a conseguir ver a minha filha, enquanto tirava umas fotos e filmava a minha pequena a brincar”, começa a publicação, referindo que a partir daí tudo mudou, com a chegada de “3 indivíduos indostânicos”.

“De repente um deles aborda a minha filha tentando oferecer-lhe algo, ela esperta não aceita nada de estranhos e tentou correr, quando agarram a minha filha de repente… eu chego, tiro a minha filha do colo de um deles, quando começam a atacar-me, a sorte é que havia outros pais no parque e impediram que raptassem a minha pequena”, continua, dizendo que apesar de protegerem a filha, nenhum dos outros pais o ajudaram na luta que travou de seguida com os supostos raptores: “Por mais que eu tentasse, 3 para 1 não é fácil… resultado fiquei neste estado… mas também retribui na mesma moeda e não foi pouco… consegui imobilizar 1 deles , os outros dois meteram se numa Renault Scenic preta e foram embora…”

No longo texto, o utilizador diz que pediu que alguém ligasse o 112 (número de emergência), mas que “infelizmente não chegaram a tempo”, explicando que “alguns pais que estavam no local”, o agarraram “com receio que sufocasse o indostânico”, o que permitiu ao único suspeito que tinha ficado no local colocar-se em fuga.

E termina, dizendo que tentou apresentar queixa contra desconhecidos, mas que na esquadra da PSP foi aconselhado a não o fazer com a justificação de que não ia dar em nada “por serem imigrantes”. Mas será verdade?

O Observador questionou a PSP sobre o suposto rapto, em Loures, e sobre a alegação feita quanto à atuação dos agentes. Em resposta oficial, a Direção Nacional da PSP garantiu que “a publicação é falsa”, desmentindo assim qualquer tentativa de rapto de uma menor naquela localidade, assim como qualquer aconselhamento a um cidadão para que não apresentasse queixa.

Também é referido que o “Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Loures, teve conhecimento no pretérito dia 15 de agosto da divulgação e partilha em diversos grupos das redes sociais de uma publicação que descrevia uma situação que teria ocorrido na referida data num parque infantil da cidade de Loures e que, em abstrato, poderia consubstanciar a prática de um crime de rapto ou sequestro e de ofensas à integridade física, descrevendo ainda um eventual contacto com a PSP no sentido de proceder à sua denúncia”.

A PSP continua, explicando que “dada a gravidade da factualidade publicada foram de imediato efetuadas diversas e detalhadas averiguações internas, confirmando-se que não existe qualquer registo da prática dos referidos ilícitos nos termos descritos na referida publicação, qualquer testemunha que tenha presenciado os mesmos, bem como, que não foi efetuado qualquer contacto numa Esquadra da PSP com o intuito de proceder à sua denúncia”. Assim, conclui que, “tendo em consideração todos os elementos de informação recolhidos até ao momento, os mesmos indiciam que estamos perante uma publicação falsa, que lamentavelmente tem sido partilhada nas redes sociais”.

A PSP aproveita ainda para apelar “aos utilizadores das redes sociais que redobrem os cuidados na análise e partilha das publicações nas redes sociais, recorrendo, sempre que se justifique, ao contacto com as esquadras da PSP no sentido confirmar a sua autenticidade e desta forma evitar um infundado alarme social”.

Conclusão

É falsa a publicação que circula em redes sociais como o Facebook e que dá conta de uma tentativa de rapto de uma criança num parque infantil em Loures. Segundo o texto partilhado inúmeras vezes, os suspeitos seriam de origem indostânica e teriam agredido o pai quando este evitou o rapto. Acrescenta-se ainda que a PSP teria sido alertada, via 112. Contactada pelo Observador, a PSP garante tratar-se de uma publicação “falsa”: “Tendo em consideração todos os elementos de informação recolhidos até ao momento, os mesmos indiciam que estamos perante uma publicação falsa, que lamentavelmente tem sido partilhada nas redes sociais”.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.