Está a circular nas redes sociais a teoria de que o nome do elemento “Moscovium” — em português, “moscóvio” —, que tem o número atómico 115 na Tabela Periódica de Mendeleev, foi substituído por “Ukrainium” (em português, “ucraniónio”) como forma de protesto contra a invasão russa da Ucrânia. Um utilizador no Facebook partilhou uma imagem, alegadamente retirada de um manual escolar, em que o elemento moscóvio surge com o nome “ucraniónio” à conta de uma “descomunização da Tabela Periódica de Mendeleev”.

Primeiro, algum contexto. O moscóvio é um elemento radioativo descoberto em 2004 por cientistas russos do Instituto Central de Investigação Nuclear em Dubna, na região de Moscovo, e por investigadores norte-americanos do Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Foi assim batizada já em 2016, depois de a existência do elemento ter sido confirmada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e pela União Internacional de Física Pura e Aplicada, precisamente porque a descoberta ocorreu na capital da Rússia.

Essas instituições são as únicas a confirmar os nomes dados aos elementos e nenhuma delas comunicou qualquer alteração relacionada com o moscóvio, nem com uma mudança de nomenclaturas motivadas pela guerra na Ucrânia. Uma pesquisa nas fontes oficiais da União de Química e da União de Física não chega a qualquer resultado quando se procura pelo nome “ucraniónio”. E a pesquisa por “moscóvio” refere apenas a oficialização do nome do elemento número 115 da Tabela Periódica.

Tudo se trata, portanto, de uma manipulação. Fotografias mais nítidas das imagens incluídas na publicação em análise revelam que a ilustração da Tabela Periódica que surge neste conteúdo — e que serve de base à informação falsa — foi publicada num manual escolar da editora ucraniana Litera Ltda., especialista em livros educacionais. Apercebendo-se de que as suas criações estavam a ser utilizadas para espalhar desinformação relacionada com o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, a editora publicou um esclarecimento no Facebook.

No texto, publicado a 24 de janeiro após um email que questionava a editora sobre a veracidade daquelas imagens, a Litera Ltda. esclareceu que as publicações são baseadas “numa manipulação com uma suposta foto do nosso manual de química onde o elemento moscóvio é substituído pelo elemento ‘ucraniónio’”. “Não permitam que os inimigos hostis manipulem os vossos pensamentos e crenças”, apelou fonte oficial da editora através das redes sociais.

Na verdade, uma atenção mais detalhada às imagens da Tabela Periódica já permitiria desconfiar de que a informação era falsa. É que, mesmo nas imagens manipuladas, o conteúdo é apresentado como sendo da “Tabela Periódica de Mendeleev”.

Ora Dmitri Mendeleiev, criador no século XVII da primeira versão da tabela periódica dos elementos químicos — que sumariza o que se sabia sobre os elementos conhecidos e previa as propriedades dos que ainda estavam por detetar —, nasceu numa cidade da Sibéria e morreu em São Petersburgo. Seria de admitir que, ao alterar o nome de um elemento para limpar a Tabela Periódica de referências à Rússia, o nome da própria tabela seria também modificado.

Conclusão

É falso que o nome do elemento número 115 da Tabela Periódica de Mendeleev tinha sido alterado de “moscóvio” para “ucraniónio”. Tudo não passa de uma manipulação à imagem de uma tabela periódica publicada em livros de uma editora ucraniana, que já veio esclareceu que o conteúdo é falso.

