No Facebook está a ser partilhado um vídeo que mostra imagens raras: três dromedários filmados durante a noite, mas em vez de estarem cobertos de areia estão cobertos de neve. É filmado na Arábia Saudita e o utilizador que o partilha garante na legenda da publicação que se trata da “primeira vez em quase 100 anos” que neve cai no país.

A publicação é de fevereiro deste ano, mas o vídeo não é assim tão recente. O mesmo vídeo pode ser encontrado em vários meios de comunicação social. Desde logo nos canais de Youtube da Reuters e do El Mundo. O vídeo é o mesmo que é partilhado no Facebook, mas tem uma grande diferença: em vez de ter sido publicado em fevereiro de 2023, foi publicado em fevereiro de 2021. Dois anos antes das publicações que voltam a surgir agora.

O vídeo em questão foi gravado na madrugada de uma quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021 e mostra que os residentes da cidade de Tabuk na Arábia Saudita, quando a região foi atingida por “quedas de neve e tempestades”. O jornal Kahleej Times, publicado no Dubai, escreve ainda que alguns turistas viajaram de propósito a Tabuk “para aproveitar o fenónemo” que se repete todos os anos.

Aliás, a região de Tabuk é conhecida pelas suas quedas de neve. Mas não nevou apenas na Arábia Saudita. O nevão de fevereiro de 2018 chegou a pintar de branco partes da Síria, do Líbano, da Jordânia e de Israel, como conta o jornal New York Post.

Mas, afinal, neva na Arábia Saudita? A região de Tabuk é até conhecida como atração turística pelas suas quedas de neve. Este nevão foi aproveitado já em 2021 para fundamentar algumas teorias que procuravam desmentir as alterações climáticas.

Na altura a resposta veio do próprio porta-voz da embaixada da Arábia Saudita em Washington. No Twitter Fahad Nazer explicou que quedas de neve “não é algo raro na região de Tabuk” e que, “ao contrário das teorias mais populares, nem todas as regiões na Arábia Saudita são quentes, durante todo o ano”.

Hey climate deniers — it’s snowing now in Saudi Arabia… https://t.co/KxEQzIVHnY — Rex Chapman???????? (@RexChapman) February 18, 2021

“Sim, cai neve na Arábia Saudita”, garantem os responsáveis do turismo do país, “particularmente nas montanhas das regiões nortenhas”. E o cenário de camelos ou dromedários cobertos de neve não é assim tão raro no país, uma vez que até são organizadas excursões montadas em camelos para ver as paisagens cobertas de neve do país.

Uma pesquisa em meios de comunicação sauditas mostra imagens da região de Tabuk coberta por neve em dezembro de 2022. Aliás, o governo do país tem como objetivo construir até 2026 um resort de esqui no noroeste do país, com um investimento previsto de 500 mil milhões de dólares para revolucionar o turismo de montanha no mundo.

Conclusão

As imagens que estão a ser partilhadas no Facebook de um nevão na Arábia Saudita são verdadeiras. Mas não se trata da “primeira queda de neve” nos últimos 100 anos e o nevão não aconteceu em fevereiro deste ano, mas sim em fevereiro de 2021. Quedas de neve e tempestades não são uma novidade na região de Tabuk, na Arábia Saudita. Meios de comunicação social do país descrevem e mostram imagens de quedas de neve que acontecem todos os anos. A mais recente aconteceu em dezembro do ano passado. Para além de tudo isto, está em marcha um projeto multi milionário para construir um resort de esqui no noroeste do país. Neve não falta.

