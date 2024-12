“Um camião da Coca-Cola cheio de crianças.” A frase repete-se em publicações nas redes sociais nas últimas semanas, com um vídeo em que se vê um camião da empresa que produz refrigerantes parado ao lado de carros da polícia. Em algumas publicações, as imagens são antecedidas por um vídeo de um homem que afirma que o caso terá acontecido no estado de Illinois, nos Estados Unidos.

Várias publicações asseguram que se trata de um caso de tráfico humano intercetado pela polícia. “Tráfico de crianças”, “#salvemascrianças” lê-se em posts no Facebook desde o dia 16 de dezembro. No entanto, são informações falsas.

Desde logo, porque o boletim diário da polícia de Decatur, cidade de Illinois citada pelo homem que aparece em algumas das publicações virais, não mostra nenhuma ocorrência relacionada com crianças entre os dias 14 (data do evento) e 16 (primeiras publicações nas redes sociais sobre o sucedido) de dezembro de 2024. O que contraria a tese de que foi uma interceção da polícia.

Mas não é a única prova de que a informação que está a ser disseminada é falsa. Na publicação acima, por exemplo, surge como “fonte” da alegação um artigo no site The Rumour Mill News. Ora, o próprio nome da página, The Rumour Mill, significa “fábrica de rumores”, em tradução livre. Uma pesquisa rápida no site permite perceber que nele são veiculadas teorias da conspiração, boatos e informações sem qualquer fundamento ou veracidade.

Outras publicações nas redes sociais com a mesma alegação não apresentam qualquer fonte além do vídeo em questão. Observando apenas as imagens, é possível identificar, ao fundo, a fachada de uma filial da fabricante de pneus norte-americana Firestone. Uma busca no Google com as palavras “Firestone” e “camião da Coca-Cola”, em inglês, resulta numa notícia num jornal local sobre uma campanha de solidariedade para a angariação de fundos e recolha de brinquedos para crianças em situações de vulnerabilidade, com o apoio da Coca-Cola. A ação de solidariedade, reporta o mesmo jornal, aconteceu a 14 de dezembro de 2024 em Davenport, no estado do Iowa.

Fotografias do dito evento foram partilhadas, três dias depois, a 17 de dezembro, numa publicação no Facebook da polícia de Davenport. Nelas é possível observar os agentes da polícia ao lado do camião da marca de refrigerantes, que patrocina a campanha. Tal qual o vídeo partilhado massivamente nas redes sociais.

As imagens mostram agentes da polícia local ao lado de elementos ligados à promoção daquele evento. E, no mesmo l0cal, iuma banca com algumas dezenas de garrafas de Coca-Cola e uma placa onde se lê: “Associação de Polícia de Davenport — Dia Anual da Condução com Brinquedos” (também numa tradução livre). E, logo abaixo, a indicação de que os condutores que aderissem à iniciativa e fizessem uma doação receberiam em troca uma garrafa daquele refrigerante.

À agência Reuters, que também se debruçou sobre este caso de desinformação, a polícia de Davenport confirma que o vídeo partilhado online por diversos utilizadores é do evento anual de recolha de brinquedos. E rejeita categoricamente qualquer associação a casos de tráfico de crianças. “O camião da Coca-Cola e os veículos da polícia vistos nas imagens não fazem parte de nenhuma investigação criminal”, acrescentou o departamento à Reuters.

Conclusão

Falso. O vídeo dos carros da polícia ao lado de um camião da Coca-Cola mostra uma recolha de brinquedos de Natal em Davenport, Iowa, e não um incidente relacionado com tráfico de crianças no Illinois.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.