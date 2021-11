Uma publicação efetuada no Facebook sugere que a estátua de uma esfinge foi encontrada no leito do rio Colorado, que percorre os Estados Unidos (passando pelo Grand Canyon) e o México, quando a água foi absorvida pelo solo. O texto vem acompanhado de uma fotografia que mostra uma esfinge parcialmente enterrada em areia e aninhada entre rochas sedimentares.

Mas uma pesquisa reversa pela mesma fotografia permite confirmar que, na verdade, a imagem diz respeito à descoberta, no Egito, de uma esfinge — uma estátua que representa a cabeça de um humano e o corpo de um leão. A descoberta aconteceu mais precisamente no Templo Kom Ombo, não em qualquer território banhado pelo rio Colorado. Os arqueólogos descobriram a estátua durante trabalhos para proteger o templo de lençóis freáticos.

A fotografia em causa surgiu até numa publicação efetuada na página oficial do Ministério do Turismo e Antiguidades do governo egípcio no Facebook, a 16 de setembro de 2018. O governo anunciou que “a missão arqueológica egípcia que trabalhava no projeto de redução do nível dos lençóis freáticos no templo de Kom Ombo em Aswan descobriu uma estátua de arenito de uma esfinge”.

Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, explicou que a estátua provavelmente remonta à era ptolomaica, uma vez que foi encontrada no lado sudeste do templo de Kom Ombo, onde dois meses antes se tinham descoberto outras duas estátuas de arenito do rei Ptolomeu V. O diretor-geral das Antiguidades de Aswan, Abdel Moneim Saeed, confirmou que os estudos sobre a esfinge iriam continuar.

A descoberta foi noticiada pela Associated Press a 16 de setembro de 2018. O artigo menciona que, segundo Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, a estátua parece ser da Dinastia Ptolemaica, que se estendeu durante cerca de três séculos, entre 305 a.C. e 30 d.C.. Tem apenas 38 centímetros de altura e 28 cm de largura.

A embaixada do Egito nos Estados Unidos também publicou um tweet na altura dando conta da descoberta da esfinge. Acompanhada de uma fotografia da estátua já desenterrada, a mensagem confirma que “o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Dr. Mostafa Waziri, anunciou que uma equipa de arqueólogos egípcios descobriu uma estátua de esfinge no recentemente escavado templo de Kom Ombo”.

Conclusão

É falso que se tenha descoberto uma esfinge egípcia no fundo do leito do rio Colorado, nos Estados Unidos ou México, quando a água foi absorvida pelo solo. A estátua que surge na fotografia é uma esfinge da dinastia ptolomaica descoberta em Aswan, no Egito, em 2018, durante trabalhos para proteger o templo milenar de Kom Ombo dos lençóis freáticos. A descoberta da esfinge foi difundida pelo governo egípcio e noticiada por vários órgãos de comunicação social, incluindo a Associated Press.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.