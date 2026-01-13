São várias as publicações que circulam na rede social Instagram e Facebook e que mostram o resultado de um alegado ataque dos EUA ao mausoléu do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Segundo as mesmas publicações, o ataque terá ocorrido durante a intervenção militar norte-americana na Venezuela, no início de janeiro.

“Os Estados Unidos bombardearam o Quartel da Montanha 4F, em Caracas, o complexo militar onde repousam os restos mortais do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, durante uma ofensiva aérea contra alvos estratégicos do chavismo”, pode ler-se no post, que detalha que “a ofensiva ocorreu no âmbito de uma operação militar mais ampla contra infraestruturas-chave do regime”. A mesma publicação considera ainda que o ataque ao mausoléu, onde está o túmulo de Chávez, “marca uma rutura histórica, ao levar o conflito a um dos espaços mais emblemáticos do poder chavista”.

Nalgumas publicações, é possível ver uma foto de uma explosão, embora não seja claro qual a localização da mesma.

O Quartel da Montanha 4F é um edifício localizado no Monte Piedad, na zona norte de Caracas, construído no início do século XX. Atualmente, alberga o Museu Histórico Militar e também o túmulo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que morreu em 2013. No passado também foi sede da Academia Militar e de vários ministérios.

Na madrugada do dia 3 de janeiro, os EUA levaram a cabo ataques aéreos contra vários alvos na Venezuela, nomeadamente em Caracas. A intervenção militar, que resultou na detenção ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez ainda um número indeterminado de mortes — entre os 40 e os 100, de acordo com várias fontas citadas pela imprensa.

No entanto, o Quartel da Montanha 4F permanece intacto após os bombardeamentos norte-americanos, como mostra uma publicação feita pela Fundação Hugo Chávez na rede social Instagram. No vídeo, gravado a 4 de janeiro, já depois dos ataques aéreos dos EUA, pode ver-se o edifício intacto e sem sinais de destruição. Também a agência Reuters, que visitou o local por duas vezes depois do ataque das forças norte-americanas, garante que o mesmo não sofreu quaisquer danos.

Conclusão

Os EUA não atacaram o edifício que alberga o mausoléu do ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez aquando da intervenção militar feita pelas forças norte-americanas na Venezuela no início de janeiro. Numa publicação no Instagram, a Fundação Hugo Chávez — que desenvolve atividades relacionadas com a recolha documental e estudo e divulgação da história do ex-chefe de Estado — publicou um vídeo, gravado depois dos ataques norte-americanos a Caracas, no qual se pode ver o edifício intacto.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.