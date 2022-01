Durante a campanha para as presidenciais do Brasil de 2018, o candidato Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Muita tinta correu, sendo que chegou a descobrir-se quem era o culpado daquele atentado, que acabou por ser condenado. Mas as redes sociais parecem ter outro entendimento. Segundo uma publicação de Facebook de 4 de janeiro deste ano, o ex-deputado federal Jean Wyllys foi intimado a depor no caso do suspeito do atentado, Adélio Bispo de Oliveira. Só que fugiu. “Desaparecido. Desde 2 de Novembro que esta pessoa não pode ser encontrada em Barcelona. Quem tiver informações ligue para Interpol”, escreve o autor da publicação, que junta ao texto uma fotografia de Jean Wyllys. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Olhando para a publicação, percebe-se rapidamente que não existe nenhum dado que confirme aquilo que é partilhado. Segundo a Agência Lupa, fact-checker brasileiro, Jean Wyllys publicou uma fotografia na sua conta oficial de Instagram com um excerto de uma notícia do jornal espanhol 20 minutos. Essa partilha aconteceu no passado dia 9 de novembro de 2021. Se essa não era prova suficiente de que Jean Wyllys ainda estava a viver em Barcelona, a agência Lupa divulgou outra: no dia 5 de novembro, o ex-deputado federal participou num live de Instagram sobre desinformação.

Já na sua conta oficial de Twitter, Wyllys disse o seguinte no passado dia 7 de novembro. “Cada vez que o governo neonazifascistas e corrupto de Bolsonaro e os partidos de direita lhe dão cobertura na Câmara e no Senado estão sob denúncia de um novo crime, ressuscitam notícias falsas contra mim para criar uma cortina de fumo, mobilizando a sua base de idiotas e bandidos.” O advogado do ex-deputado federal garantiu que Wyllys não recebeu qualquer intimação para comparecer no tribunal no caso em que foi julgado o autor do atentado contra Jair Bolsonaro.

Cada vez que o governo neonazifascista e corrupto de Bolsonaro e os partidos de direita que lhe dão cobertura na Câmara e no Senado estão sob denúncia de um novo crime, eles ressuscitam fake news contra mim pra criar cortina de fumaça e mobilizar sua base de idiotas e bandidos. — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) November 7, 2021

Convém relembrar que a Agência Lupa não foi o único fact-checker brasileiro a desmentir esta publicação. O Boatos também o fez. Esse jornal relembra que o Tribunal Regional Federal reabriu o processo contra Adélio Bispo, o que fez com que voltassem a proliferar notícias falsas nas redes sociais. Refere ainda que não é a primeira vez que Jean Wyllys se vê envolvido neste tipo de publicações falsas relativas ao atentado contra Jair Bolsonaro. Mas a conclusão é sempre a mesma: não contém qualquer veracidade.

Finalmente, e porque é referido o nome da Interpol, é importante dizer que não existe qualquer menção a Jean Wyllys como sendo alguém procurado a nível internacional.

Conclusão

O ex-deputado federal brasileiro Jean Wyllys sempre mostrou ser contra a governação de Jair Bolsonaro. Mas não há prova alguma de que tenha estado envolvido no atentado contra o presidente brasileiro em 2018. Portanto, a publicação que garante que Wyllys fugiu de Barcelona, onde tem casa, é completamente falsa, já que as provas apresentadas demonstram que o ex-deputado não foi chamado a depor nem sequer está a ser procurado pela Interpol.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO