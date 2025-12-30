Uma série de publicações nas redes sociais alegam que foi um seguidor do Islão que ateou fogo a um presépio em Scandiano, Itália. A acompanhar as publicações surgem imagens que mostram a cena de natividade em chamas.

Ao fazer uma pesquisa pela imagem que está a ser partilhada nas redes sociais é possível verificar que é verdade que um presépio foi incendiado em Scandiano.

Vários artigos da imprensa italiana fazem referência a um incêndio em Scandiano, na região Emília-Romanha, Itália. O Reggio Online contava, no dia 14 de dezembro, que “o presépio na Vila Natalina da Praça Duca d’Aosta, um ponto de encontro para crianças e famílias, foi consumida pelas chamas e reduzida a cinzas. Segundo informações iniciais, tratou-se de um ato de vandalismo cometido por desconhecidos que incendiaram a estrutura. Bombeiros e policiais chegaram ao local por volta das 22h30”.

O caso foi entregue às autoridades, que no mesmo dia já tinham identificado o suspeito. Trata-se de um morador de 48 anos, habitante do distrito cerâmico de Reggio Emilia. “Os agentes da polícia identificaram o homem graças às câmaras de vigilância, que registaram um homem com um cigarro a fugir pouco antes do início do incêndio. O suspeito não apresentou nenhuma explicação para os seus atos. O homem já tinha sido denunciado em agosto do ano passado depois de ter incendiado um caixote do lixo nas traseiras de um supermercado”, conta o mesmo jornal.

O presépio foi substituído 48 horas depois. Na inauguração do novo espaço, o presidente da autarquia de Scandiano disse que “nem gangues de crianças nem imigração têm nada a ver com isto” e pediu “uma conclusão rápida da investigação para evitar a criação de lendas urbanas ou a cedência a tentações fáceis”.

Conclusão

Não há qualquer informação de que o suspeito de ter incendiado um presépio na cidade de Scandiano, em Itália, fosse muçulmano. As informações veiculadas pela imprensa italiana indicam que o suspeito de 48 anos detido pelas autoridades não indicou qualquer motivo para os seus atos. O presidente da autarquia de Scandiano assegurou que o incidente não está relacionado com imigração.

No entanto, é verdade que o presépio da cidade foi destruído por um incêndio e as imagens que estão a ser partilhadas são do incidente na Praça Duca d’Aosta.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.