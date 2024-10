Está a circular nas redes sociais a tese de que o FBI encontrou um túnel que conectaria as casas do rapper norte-americano Sean Diddy Combs — mais conhecido como P. Diddy, que foi preso no dia 16 de setembro sob acusação de abuso sexual — e do cantor Michael Jackson. “Encontrado túnel onde Diddy Combs costumava meter crianças e que ligaria à casa de Michael Jackson”, lê-se em várias publicações, muitas delas em castelhano, no Facebook e no Instagram. Mas será verdade?

A história da existência de uma passagem subterrânea na casa do produtor de música remonta a 2014, quando o Los Angeles Times reportou a existência de um túnel na área da piscina da mansão de “Diddy”. “O terreno de mais de um hectare inclui uma piscina em estilo de lagoa com uma gruta ligada por um túnel de natação subaquático”, consta na reportagem da época.

Já em março deste ano, vários órgãos de comunicação internacionais, como a CNN, o Daily Mail ou o The Sun reportaram que, no dia 25 daquele mês, as autoridades norte-americanas foram até a mansão de Sean Combs para dar continuidade à investigação que já estava em curso sobre o envolvimento do rapper em crimes de tráfico sexual. Na época, o Daily Mail e o The Sun disseram que existia um túnel de natação subaquático na mansão do rapper, citando a reportagem de 2014 acima referida.

A desinformação começou quando alguém criou uma imagem falsa da CNN onde se lia “Túneis subterrâneos encontrados na casa de LA de Diddy”, fazendo com que parecesse uma notícia real. A partir daí, a teoria da conspiração espalhou-se pela internet. A Reuters acabaria por fazer fact check às publicações em questão concluindo que a CNN nunca noticiou que a mansão de Diddy contava com um túnel subterrâneo. Foi, como explicou a agência noticiosa, uma imagem manipulada com o logo da estação de televisão que forjou a falsa manchete.

A história voltou a circular nas redes sociais — em particular no Facebook e Instagram, somando gostos, partilhas e comentários — nas últimas semanas, após a detenção do produtor e agora com o detalhe de envolver o cantor Michael Jackson, que morreu em 2009.

Porém, não há evidências sobre este alegado túnel que ligaria a casa de “Diddy” com a de Michael Jackson ou de qualquer outra celebridade. Não há nenhuma declaração do FBI que confirme a alegada descoberta, nem confirmação por nenhuma das partes. De acordo com a revista Vice, “o túnel foi apresentado em vários anúncios de imóveis” e “fotos e vídeos da propriedade”, bem como “registos de construção [que] desacreditam esta teoria”.

Conclusão

Não há quaisquer fontes credíveis que confirmem a existência de um túnel que ligaria a casa de Diddy com a de Michael Jackson ou de outras celebridades.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.