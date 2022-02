Uma publicação no Facebook pretende “mostrar” as personagens principais da Disney, alegando que as figuras visíveis na fotografia partilhada são as versões das personagens míticas Mickey e Minnie no parque temático da empresa de entretenimento, em 1939. A fotografia até pode ser verdadeira, mas é impossível que tenha sido registada naquele ano num dos parques de animação da Disney porque o primeiro parque de diversões só foi inaugurado anos mais tarde.

A fotografia da Minnie e do Mickey com uma criança é real e tudo aponta para que tenha sido tirada nos primeiros anos depois de as personagens serem criadas por Walt Disney. Ainda assim, não há qualquer veracidade na afirmação de que as figuras que se passeavam pelos parques de diversões tinham, nos primeiros anos, aquela configuração — o que acontecia era que havia quem se dedicasse a tentar recriar as imagens em três dimensões.

No que diz respeito aos parques da Walt Disney, o primeiro foi inaugurado em 1970 em Orlando, na Florida. É, portanto, impossível que a imagem que está a ser partilhada nas redes sociais tenha sido registada num parque da Disney em 1939, quando não havia qualquer parque temático aberto ao público.

Depois da criação, em 1928, da personagem do Rato Mickey, várias famílias dedicavam-se a tentar recriar o desenho animado através de papel e material e enchimento, à semelhança do que acontece agora, por exemplo, com fatos de carnaval, não oficiais e criados em casa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

A imagem foi retirada de uma compilação disponível no clube de fãs oficial da Disney (D23.com), intitulada “Weird Disney” — “Estranha Disney”, em tradução livre — e, ao contrário, do que a publicação quer mostrar, é impossível que tenha sido registada num parque da Disney em 1939, já que à data não existia nenhum, tal como não se trata de criações originais e oficiais de Walt Disney. Trata-se apenas de uma das muitas criações feitas de forma amadora, poucos anos depois do surgimento da personagem principal de Walt Disney, e que tentavam recriar, com os materiais disponíveis à data, aquilo que eram os desenhos animados do criador.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook